Emis Killa pubblica Demoni: la canzone con cui avrebbe partecipato a Sanremo 2025 esce stanotte Emis Killa, dopo aver cancellato tutti i post sui social sulla partecipazione a Sanremo 2025, ha pubblicato un post annunciando l'uscita alle 01:00 di Demoni, il brano con cui avrebbe partecipato alla kermesse.

A cura di Vincenzo Nasto

Emis Killa, foto di Mattia Guolo

A pochi giorni dall'annuncio del ritiro da Sanremo 2025, dopo aver cancellato tutti i post sui social in riferimento alla sua partecipazione alla kermesse ligure, Emis Killa è ritornato con un messaggio su Instagram che annuncia l'uscita del suo brano sanremese. Infatti, Demoni verrà pubblicato stanotte, come suggerisce la didascalia: "MENO PAROLE + MUSICA. ‘DEMONI' FUORI ALLA 1:00". La foto che accompagna l'annuncio dell'uscita della canzone ritrae lo stesso Emis Killa con l'indice davanti alle labbra a indicare il silenzio, una risposta metaforica alle insinuazioni sul suo coinvolgimento nell'inchiesta Doppia Curva e al botta e risposta social con il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

Emis Killa pubblica Demoni, il brano in gara a Sanremo 2025

Emis Killa aveva infatti dovuto rinunciare alla sua partecipazione sanremese, dopo aver appreso di esser stato indagato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva e dopo essere stato colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio per i prossimi 3 anni. Sul suo profilo Instagram, il rapper aveva comunicato: "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara".

Perché Emis Killa ha deciso di pubblicare lo stesso Demoni, anche dopo il ritiro da Sanremo 2025

E per chi aveva pensato che Demoni, il brano in concorso al Festival di Sanremo 2025, non sarebbe uscito, ne rimarrà deluso. La canzone, scritta e prodotti in collaborazione con Nicola Lazzarin, Mattia Cerri e Federica Abbate, infatti, vedrà la luce all'1. Si tratterà dell'unico, per adesso, episodio ricollegabile alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, soprattutto sui profili social. Un modo per non cancellare tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi, che l'hanno visto protagonista anche con l'appuntamento dello scorso 2 settembre a Fiera Milano Live, dove aveva festeggiato i 15 anni di carriera. Sarà curioso capire adesso, se avrà la possibilità di registrare anche la cover che avrebbe portato sul palco, una versione di 100 messaggi, insieme all'autore originale e amico Lazza, Laura Marzadori e Aleksander Zielinski.