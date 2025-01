video suggerito

Inchiesta ultrà a Milano, il rapper Emis Killa indagato per i legami con l’ex capo della Curva Sud Luca Lucci Il rapper Emis Killa è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia Curva’ dell’antimafia. Il 35enne, già sottoposto a Daspo per 3 anni, avrebbe legami stretti con l’ex capo ultrà rossonero Luca Lucci, arrestato lo scorso 30 settembre. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emis Killa (foto da LaPresse)

Il rapper Emiliano Rudolf Giambelli, alias Emis Killa, è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere nell'inchiesta Doppia Curva sugli affari criminali del mondo ultrà di Inter e Milan. Il cantante 35enne di Vimercate era già stato destinatario di un Daspo di 3 anni emesso dal questore Bruno Megale lo scorso 30 settembre. Secondo gli inquirenti, Emis Killa avrebbe legami stretti con i vertici del tifo organizzato rossonero, in particolare con Luca Lucci: il capo della Curva Sud accusato, tra le altre cose, anche di tentato omicidio e narcotraffico.

Il Daspo per 3 anni per Emis Killa

Come riportato dal Corriere della Sera, gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo scorso 30 settembre avevano perquisito l'abitazione del rapper a Vimercate. Al suo interno avrebbero trovato quasi 40mila euro in contanti, oltre a sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente e un taser. Considerati i rapporti del 35enne con il mondo ultrà milanista, il questore Megale aveva firmato nei suoi confronti il Daspo, con il divieto di entrare negli stadi, per 3 anni.

Lo stesso giorno erano state arrestate 19 persone nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Tra loro il capo della Curva Sud del Milan, Luca Lucci, e i vertici della Curva Nord dell'Inter, Andrea Beretta e Marco Ferdico.

I rapporti con la Curva Sud del Milan e le accuse

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Emis Killa avrebbe partecipato l'11 aprile 2024 a un pestaggio ai danni di uno steward dello stadio ‘Meazza' di San Siro. Quel giorno si giocava la partita tra Milan e Roma e il 35enne sarebbe stato identificato dalla polizia insieme ad altri 14 ultrà rossoneri. Le telecamere di sorveglianza lo avrebbero ripreso mentre osservava l'aggressione, prima di entrare in curva.

La sera del 17 agosto Emis Killa aveva assistito a un'altra partita del Milan dallo skybox al primo anello insieme a Luca Lucci, che quella sera era affidato in prova e che tornava quindi a frequentare lo stadio dopo anni. I rapporti tra Emis Killa e la Curva Sud, però, sarebbero stretti anche fuori dalla dimensione calcistica. Il 35enne, infatti, insieme all'ultrà Fabiano Capuzzo, anche lui arrestato a fine settembre, gestisce la barberia Italian Ink di Monza, considerata dagli inquirenti la cassaforte di Lucci.