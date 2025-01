video suggerito

Emis Killa e il rapporto con Milan, dall’inno Rossoneri al coro in curva Ti Prego Mamma Scusa Emis Killa ha annunciato di voler rinunciare la sua partecipazione a Sanremo 2025 dopo la notizia che lo vede indagato nell’inchiesta Doppia Curva e un Daspo di 3 anni. Qui il rapporto con il Milan, dall’inno Rossoneri al racconto al BSMT. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emis Killa, frame video ufficiale Rossoneri

Nelle scorse ore è arrivata la notizia che vede Emis Killa indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta Doppia Curva, ricevendo anche un Daspo che gli vieta di assistere agli eventi di natura sportiva per i prossimi 3 anni. Una notizia che ha poi portato il rapper a rinunciare alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con un messaggio sui suoi profili social: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare". Nel messaggio lasciato nelle storie Instagram, Emis Killa ha sottolineato come gli fosse stato "notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale" (dell'indagine ha saputo dai media), che lo allontanerà per 3 anni dalla curva del Milan, di cui non è stato solo un tifoso.

Il racconto al BSMT di Gianluca Gazzoli della prima partita del Milan in curva sud

Infatti, nella storia tra Emis Killa e il Milan ci sono due momenti importanti, tra cui la creazione di un nuovo inno della squadra nel 2016, in collaborazione con Saturnino, ma anche un coro da stadio. A raccontare le origini del rapporto con la curva sud dello stadio del Milan è stato lo stesso Emis Killa, nell'intervista condotta da Gianluca Gazzoli per il format BSMT: "La prima volta che andai allo stadio, andai in curva, poco più di 10 anni fa (tra il 2012 e il 2013 n.d.r). Erano anni in cui si vacillava un po', da lì è iniziato il periodo buio del Milan. La curva era diversa perché per via di alcune cose che erano successe, avevano tolto tutti i megafoni e i tamburi. Iniziai anche l'esperienza con Goal Deejay (trasmissione Sky n.d.r) che mi avvicinò ulteriormente al calcio".

La comparsa sul canale YouTube del Milan con Jake La Furia

È infatti possibile trovare sul canale ufficiale YouTube del Milan una delle prime comparse di Emis Killa nel 2014, con il format Una giornata a San Siro: con lui ospite anche Jake La Furia e nel video compare una figura storica del rap italiano: il tour manager dei Club Dogo Emilano Ronchi, aka Emi Lo Zio. Nella didascalia del video, compare il nome dell'allora centrocampista della squadra Kevin Prince Boateng, "amico dei due rapper".

L'inno del Milan Rossoneri in collaborazione con Saturnino

Nel racconto a BSMT si passa al 2016, alla firma del nuovo inno con Saturnino dal titolo Rossoneri, che sancisce, almeno fino al momento della pubblicazione dell'intervista, il rapporto contrattuale tra Emis Killa e AC Milan: "Feci con l'inno del Milan con Saturnino che mi mise sotto contratto. Io ho un contratto con il Milan, con la società. Mi ricordo che inizialmente, per un periodo, le partite andavo a vederle prima nella balconata dove stavamo noi e i parenti dei calciatori. Era molto bello andarla a vedere lì, perché era un posto libero: mi ricordo che davano da mangiare e da bere tutto il giorno, potevi fumarti la sigaretta. Poi hanno tolto quella balconata, è venuto il periodo tribuna autorità, skybox, però son sincero, non mi divertivo molto perché vuol dire andare lì per guardare la partita. Ripeto, ci sta, ma non essendo un invasato proprio di calcio, se la partita non era bella, mi annoiavo".

Il coro da stadio e la canzone per Mario Balotelli contenuta in Mercurio

In quel periodo, tra il 2014 e il 2015, come riportano anche la pubblicazione di MB45, contenuto nell'album Mercurio di Emis Killa, c'è un rapporto con l'attaccante della nazionale, ma anche con Stephen El Shaarawi, come testimonia un video del Mercurio Tour all'Alcatraz di Milano, in cui i due attaccanti del Milan appaiono sul palco con il rapper. Nell'ultima parte del racconto al BSMT, svela anche il legame con la Curva Sud di Milano a cui dedicherà anche un coro, dal titolo Ti Prego Mamma Scusa, che riprende il coro "di una delle tifoserie più calde del mondo, quella marocchina del Raja Casablanca", come riporta RadioRossonera.it: "Abbiamo conosciuto e stretto i rapporti con i ragazzi della curva, proprio con i ragazzi del direttivo. E questo è stato un gran privilegio perché adesso ci permette di andare a guardare la partita e di stare con loro, però in una posizione chiaramente diversa".