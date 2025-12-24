Taylor Swift onora il padre e aiuta le famiglie bisognose con due donazioni milionarie: il gesto dopo i bonus allo staff

Taylor Swift dona 2 milioni di dollari ad American Heart Association e Feeding America: un gesto per il padre e contro la povertà.

Taylor Swift – ph Jordan Strauss:Invision:AP

Taylor Swift ha donato un milione di dollari (850 mila euro) all'American Heart Association e un altro a Feeding America, che si occupa delle persone povere. Il primo gesto lo ha fatto per onorare suo padre. All'inizio del 2025, infatti, Scott Swift si è sottoposto a un intervento di bypass quintuplo dopo che gli erano state diagnosticate cinque ostruzioni cardiache. Martedì i dirigenti dell'associazione hanno annunciato che la cantante aveva dato un contributo importante.

Il commento di American Heart Association

"La straordinaria generosità di Taylor Swift creerà un cambiamento duraturo che va ben oltre il suo valore finanziario", ha affermato l'amministratrice delegata Nancy Brown. "Il suo impegno nel sostenere suo padre renderà molte altre persone consapevoli della necessità di prendere sul serio la propria salute cardiaca, rafforzare gli sforzi di prevenzione e migliorare i fattori di rischio controllabili, aiutando in definitiva più persone a vivere una vita più lunga e sana".

La donazione a Feeding America

Pochi giorni prima di Natale la cantante ha donato un milione di dollari anche a Feeding America, come ha scritto la CEO Claire Babineaux-Fontenot su Instagram dalla pagina ufficiale dell'associazione. "In questo periodo di feste, il continuo supporto (di Swift) è un potente promemoria di ciò che è possibile quando ci uniamo per porre fine alla fame" ha scritto la CEO dell'associazione che ha sottolineato che "Quando ci uniamo a chi soffre la fame, possiamo garantire che le famiglie abbiano una tavola piena durante le feste e oltre".

Cosa è Feeding America, associazione no profit

La scelta di donare a Feeding America arriva proprio dall'obiettivo di questa organizzazione no-profit di 200 banche alimentari che guidano la lotta contro la fame negli Stati Uniti. Questa, infatti, è una rete nazionale di banche alimentari, dispense alimentari e programmi di distribuzione di pasti locali che ha come obiettivo quello di "aiutare le persone a ottenere il cibo e le risorse di cui hanno bisogno per prosperare". Ogni giorno fornisce cibo nutriente alle comunità, dall'approvvigionamento di donazioni alimentari alla promozione di politiche che pongano fine alla fame.

Le donazioni degli anni scorsi per aiutare i più poveri

La cantante, che non ha commentato questa donazione, come al solito, non è nuova a questi gesti di solidarietà. Lo scorso anno aveva donato, tramite la stessa organizzazione, 5 milioni di dollari (4,2 milioni di euro) per aiutare la popolazione colpita dagli uragani Helene e Milton che seguì la donazione di un milione per aiutare, l'anno prima, le vittime della tempesta nel Tennessee, il suo stato d'origine.

La solidarietà di Swift

La cantautrice è stata protagonista di un gesto solidale anche qualche settimana fa, alla fine del suo Eras Tour. Swift, infatti, ha scritto una lettera per ognuna delle persone che ha lavorato con lei durante i concerti, regalando una cifra importante come bonus. La cantante ha donato un extra di circa 170 milioni di euro totali (quasi 200 milioni di dollari), arrivando a donare circa 500mila dollari (circa 425mila euro) a ciascun collaboratore.