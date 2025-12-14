Taylor Swift ha dato quasi 200 milioni di bonus a chi ha lavorato al suo tour: le lacrime dei collaboratori

Taylor Swift fa emozionare la crew coi bonus

Taylor Swift non è nuova a bonus generosi alle persone che collaborano con lei durante i tour e per il The Eras Tour non è stata da meno. Nel secondo episodio della docuserie "The End of An Era" di Disney+, che ha documentato questi concerti, infatti, si parla del bonus day, ovvero del momento in cui la cantautrice ha porto a ciascun membro del suo corpo di ballo delle lettere scritte a mano con indicato anche quale sarebbe stato il bonus per ciascuno di loro. C'è un momento in cui un ballerino di riserva – come scrive Forbes – Kameron Saunders legge ad alta voce la lettera della cantante con l'importo esatto del bonus.

Benché l'ammontare di questo extra sia stato censurato, pare che ciascuno di loro abbia avuto 500mila dollari (circa 425mila euro). Pare che la cantante abbia condiviso con le persone che hanno lavorato con lei un totale di 197 milioni di dollari (circa 170 milioni di euro) in bonus a tutta la troupe, inclusi, ancora una volta, assegni con cifre importanti per gli autisti dei camion che hanno mantenuto in movimento il tour, oltre ai ristoratori, ai tecnici delle luci, al suo team glamour. Nell'episodio si vede anche l'assistente di produzione Max Holmes che dice di stare per svenire quando apre la busta e si rende conto della cifra che gli è stata data.

Nella lettera consegnata dalla cantante si legge: "Abbiamo viaggiato per il mondo come ci eravamo prefissati. Abbiamo incantato il pubblico, ma ci è mancata anche la famiglia" e in aggiunta: "La mia piena gratitudine non viene da una banca, ma ecco [importo dell'assegno bonus] dollari solo per dire grazie. Con affetto, Taylor". L'idea, raccontata da Swift, è che se il tour incassa più di quanto ci si aspettasse chi lavora deve ottenere un bonus più alto anche perché "queste persone lavorano sodo e sono le migliori in quello che fanno". Taylor Swift ha voluto scrivere a mano ogni biglietto: "Ci ho messo un paio di settimane, ma è divertente scrivere i biglietti".