Perché l’ex Amici 23 Malìa ha attaccato l’industria discografica: da Carlo Conti a TikTok, poi Olly e Alfa

Malìa, ex concorrente di Amici 23, ha raccontato perché si è fermato un anno dopo la sua partecipazione, attaccando l'industria discografica italiana: da Carlo Conti a Olly e Alfa.

Nuovo giorno, nuova puntata nella saga degli ex concorrenti di Amici che, a qualche anno dalla loro partecipazione, discutono dell'industria discografica musicale. E anche se i primi secondi di video, pubblicato su TikTok, sembrano denunciare proprio l'appartenenza di Malìa a coloro che, anni dopo, hanno fatto un passo indietro sulla propria partecipazione, il racconto dell'ex concorrente di Amici 23 sembra toccare più livelli della discografia italiana. Malìa entrò a far parte del circuito Amici nella penultima edizione del programma, battendo in una sfida, allora impari, Yuma. Il giovane cantante di Dalmine aveva avuto un suo picco di notorietà, prima dell'ingresso nel talent di Canale 5 grazie al brano Maiorca: il singolo aveva come introduzione l'ultima chiamata con la sua ex Giulia, prima di lasciarsi. All'interno del programma, il cantante aveva pubblicato l'inedito Intenso, prima di esser eliminato dalla competizione.

Cosa ha detto Malìa contro Carlo Conti, Olly e Alfa

Nel video invece pubblicato su TikTok, Malìa diventa più esplicito, con riferimenti e immagini che si legano alle figure di Carlo Conti, Antonio Dikele Distefano (Esse Magazine), ma anche a quella di Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia: "Nessuno dice niente perché sono meccanismi consolidati, quindi la persona che ha interessi, ha anche gli strumenti per tutelarli. A meno che tu non diventi un artista indipendente, ha senso provarci perché io i vaffan**** li voglio dire". L'escursione del discorso, che tocca la libertà d'espressione degli artisti su un palco, passando dalle denunce di femminicidio all'episodio che ha coinvolto Ghali sul palco di Sanremo, va poi sulle campagne marketing dei grandi artisti. "È libero mercato che artisti grandi come Sfera Ebbasta, Lazza, si facciano campagne pagando creator di TikTok perché facciano video di 10 secondi, magari bambine che facciano faccettine da rinco****".

L'invettiva di Malìa si scontra anche con le creator di TikTok, alludendo a rapporti personali con rapper e gravidanze, e con il giornalismo musicale, inquadrato dai "magazine al soldo delle major". L'attacco tocca anche Olly e Alfa, che vengono presi come esempio di autori che utilizzano format social per la promozione della propria musica. La filippica di Malìa si completa con un "Preferisco essere me", per annunciare l'inizio di un nuovo capitolo musicale. Nella didascalia del suo profilo Instagram appare: "ACIDO 1, fuori prestissimo"

Cosa è successo dopo Amici: perchè si è fermato

Proprio la sua attitudine nella scrittura gli aveva permesso di farsi notare nelle prime settimane del Pomeridiano di Amici 23, quando aveva deciso di riscrivere la seconda strofa di Per due che come noi di Brunori Sas. Un tragitto breve e che ha lasciato Malìa, nei mesi successivi, al centro delle notizie solo per l'uscita di un brano, Carnale, in cui aveva utilizzato come intro del brano, un audio di un rapporto intimo con la sua fidanzata. Un processo che gli ha dato visibilità inizialmente, ma che, a differenza di Maiorca, ha raccolto meno di 800mila stream su Spotify.

Nel post pubblicato su Instagram, in una delle immagini, Malìa scrive: "Sarei ipocrita se rinnegassi il mio tentativo di conformarmi. Andare a un talent. Iscrivermi a Sanremo Giovani. Autoimpormi il gusto editoriale di chi mi ha firmato. Ho fatto tutto quello che fanno gli artisti senza un ca** da dire, e lo rivendico. Perché dicono sii te stesso finché ciò che sei non li mette in discussione. Perché il mio disagio é diverso e due collane non lo risolveranno. Ho la penna pesante, era giusto valutassi altre opzioni. Contenendomi, limitandomi, evitando casini. Ci ho provato, non riesco. Se smusso la mia visione di un millimetro mi sale l’acido cloridrico alla gola".