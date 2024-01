Perché Malìa può essere la sorpresa di Amici 2023 e l’inedito Non so se tu Malìa, nome d’arte di Mattia Gatti, è uno dei concorrenti più interessanti dell’edizione 23 di Amici di Maria De Filippi. Nell’ultima puntata si è esibito con l’inedito Non so se tu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Malìa, foto di X Account @AmiciUfficiale

Un mese dopo il suo ingresso ad Amici 23, Malìa sembra una delle realtà più interessanti del nuovo corso del talent musicale di Canale 5, soprattutto dopo l'addio della coppia Mew/Matthew, che ha cambiato la lettura di un quadro abbastanza definito nel lungo termine. Perché se il talento di Mew, comprensibilmente, poteva prevedere per lei una maglia al Serale, ma soprattutto riflettori puntata sulla sua evoluzione all'interno del programma, il suo addio, combinato a quello di Matthew, ha spostato l'attenzione su chi è rimasto. E se Mida ha scelto la continuità negli inediti pubblicati fino a ora, nell'ultima puntata c'è stato un maggior interesse nei confronti del giovane cantante di origini bergamasche. Dopo aver vinto la sfida con Yuma nelle scorse puntate, Malìa è sembrato più concentrato, pronto al percorso, come ha segnalato anche il suo insegnante Rudy Zerbi. Una prova può essere la prima apparizione sul palco dell'inedito Non so se tu, tra i preferiti da giudici e pubblico nell'ultima puntata: non è solo la capacità vocale a rendere interessante il suo personaggio, ma anche la forza di un racconto personale.

Infatti, come per Intenso, anche questa volta Mattia Gattoni, il vero nome del 21enne Malìa, è sembrato fare un passo avanti, non solo nella consapevolezza della sua scrittura, ma anche del suo canto. Ciò che fin dall'inizio gli è stato sottolineato, la profondità del suo timbro vocale, è diventata un'arma nelle mani di Malìa, che riesce a cavarsela, anche con una batteria reggaeton, che potrebbe uscire in questo momento dal suo immaginario. È proprio lì il segreto del giovane cantante bergamasco, che non ripone le armi in una ballad malinconica, anzi la aggredisce, rimanendo quasi senza fiato nella seconda strofa. Una delle sue peculiarità rimane un immaginario triste e malinconico, che potrà necessitare anche di nuovi filoni, un discorso già affrontato con Rudy Zerbi, che ha sottolineato la sua caparbietà. Nella stessa conversazione, avvenuta in casetta, si vede anche un altro aspetto sorprendente, almeno nelle dinamiche dei concorrenti di Amici. In un regno di insicurezze, personali e legate alla musica, Malìa sembra riconoscere con maggior convinzione la bontà dei propri brani e delle proprie qualità, spingendosi, fin da adesso, in posti ancora inesplorati.

E non manca la strizzatina all'urban italiano, al tono quasi soffocante e ai riferimenti linguistici francesi, nota di colore che si è susseguita già nei percorsi di autori come Petit, ma anche l'anno scorso per Wax. E infatti proprio con l'autore milanese condivide alcune cose, dall'amore per il rap alla voglia di mettersi in mostra con le proprie strofe: dall'altro lato, da Wax, Malìa potrebbe imparare qualcosa, per esempio come tenere il palco. Anche ieri, dopo l'esibizione con il nuovo singolo Non so se tu, Emanuela Maisano di Radio 101, ha sottolineato: "Che voce che hai, che strumento musicale che ti ha regalato Madre Natura. Ricordati di utilizzare non solo il testo, la parte strumentale: la tua voce è capace di mandare messaggi importanti". E ieri, proprio nell'esibizione con l'inedito Non so se tu, con alle spalle Mida, Petit e Ayle, i tre "rivali" sembravano esser preoccupati dalle potenzialità che Maìla potrebbe raggiungere: un sorriso nervoso anche per Holden tra i banchi.

Ma una nota di merito Maìla se la prende soprattutto per l'esibizione con Per due che come noi di Brunori Sas. Il cantante infatti, d'accordo con Zerbi, ha deciso di interpretare la prima strofa di Brunori, ma di riscrivere totalmente la seconda parte del testo. La semplicità con cui arriva, lo pone anche al cospetto di autori del talent del passato. Infatti, Malìa ha deciso di fotografare una parte della sua vita, l'addio alla scuola per amore, una citazione a Capodanno senza luci di Heartman, brano virale su TikTok, ed è stato un tentativo apprezzato da Arisa, che non sempre si era detta convinta dalla scelta di altri autori come Aaron, ma anche Deddy e Luigi Strangis. Tra le parole di Arisa, sembrano nascere le basi per cui potremmo vedere Maìla protagonista all'interno del programma: "Il tuo timbro mi piace, ma soprattutto sei stato semplice nella descrizione di questo racconto. Io mi sono emozionata". Dopo Maiorca, si attende il suo primo inedito pubblicato all'interno del programma.