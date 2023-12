Chi è Malìa di Amici 23: il vero nome e l’inedito Maiorca da 2 milioni di ascolti su Spotify Malìa, nome d’arte di Mattia Gattoni, è un nuovo concorrente di Amici 2023: ha vinto la sfida con Yuma, esibendosi con l’inedito Intenso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Malia, nuovo concorrente Amici 2023/2024

Malìa, nome d'arte del 21enne Mattia Gattoni, è un nuovo concorrente di Amici 2023: il giovane cantante di origini bergamasche è subentrato lo scorso 17 dicembre, vincendo la sfida con Yuma, giudicata dal giornalista Paolo Giordano, e conquistando il banco e un posto nella squadra di Rudy Zerbi. Malia è presente anche su Spotify, con il suo unico inedito Maiorca, che ha conquistato due milioni di stream. Malìa ha presentato, durante la sfida, anche l'inedito Intenso, dopo esser stato presentato così dall'insegnante Rudy Zerbi: "Mi piace per quello che dice, per come lo dice e per come lo canta". Ma andiamo a scoprire chi è Malìa.

Chi è Mattia Gattoni e perché ha scelto Malìa come nome d'arte

Malìa, nome d'arte di Mattia Gattoni, è uno dei nuovi concorrenti nella categoria canto di Amici 2023. Presentato in sfida con Yuma durante la puntata del 17 dicembre, l'età del cantautore bergamasco è stata svelata da Maria De Filippi: "Malìa ha 21 anni". Come riportato da Novella 2000, il cantante ha frequentato il Liceo Scientifico Einaudi di Dalmine in provincia di Bergamo, abbandonando gli studi però con l'arrivo della pandemia da Covid-19. Malìa, com'è possibile osservare nella sua bio di Spotify, ha spiegato così la scelta del suo nome d'arte: "Malìa deriva dal latino malus, ovvero cattivo: misteriosa capacità di conseguire effetti inconsueti e sconcertanti, come influenzare il comportamento di altri individui. Viene utilizzato anche per indicare fascino, incanto e forza di seduzione". Puoi trovare il suo profilo Instagram qui, seguito da 13mila followers.

La carriera musicale di Malìa e il successo di Maiorca

La breve carriera musicale di Malìa, per adesso, sembra poggiarsi sul successo del suo unico singolo Maiorca. Il brano, pubblicato lo scorso 19 settembre, su tutte le piattaforme di streaming è entrato anche nella classifica Viral 50 Italia, raccogliendo in pochi mesi 2 milioni di stream su Spotify. Il singolo è stato aiutato anche dalla viralità raggiunta dal ritornello su TikTok, utilizzato in quasi 2mila video di creator italiani. La nascita del brano, come raccontato anche in un video su TikTok, sarebbe legato alla fine della relazione con la sua ex partner Giulia, con i messaggi scambiati diventati l'intro della canzone. Nella sua prima apparizione ad Amici 2023, Malìa ha presentato il suo nuovo inedito Intenso.

Il percorso di Malìa ad Amici 2023

L'entrata di Malìa come nuovo concorrente di Amici 2023 è avvenuta durante la puntata dello scorso 17 dicembre, dopo che la redazione aveva dato la possibilità di un nuovo ingresso, previa sfida tra due proposte: Malìa per Rudy Zerbi, Yuma per Anna Pettinelli. A giudicare la sfida degli inediti tra Malìa e Yuma, il giornalista Paolo Giordano: "Mi siete piaciuti, siete pronti e avete già il vostro stile. Ma se mi devo immaginare un banco in questo momento, penso che Malìa lo meriti, che sia suo". Adesso Malìa dovrà rispettare le aspettative del suo insegnante Rudy Zerbi, che nella squadra vanta talenti come Holden, Lil Jolie e Petit.