L’ex allievo di Amici si registra mentre fa sesso, poi inserisce l’audio nella sua nuova canzone

L'ex allievo di Amici 23, Malia, con un video su Tik Tok ha svelato un retroscena che riguarda il suo nuovo brano, Carnale. Il giovanissimo cantante ha mostrato il momento in cui chiede alla sua fidanzata se è d'accordo a registrare il loro rapporto intimo.

Il retroscena di Malia sulla nuova canzone

"Mi sono registrato mentre facevo l'amore" ha raccontato Malia su Tik Tok prima di mostrare il momento in cui propone la sua idea alla compagna. La ragazza in questione viene ripresa di spalle per non svelare la sua identità: "Mi serve che ci registriamo con un microfono mentre lo facciamo, lo vorrei mettere come audio, come intro, del mio nuovo pezzo" gli dice il cantante. La giovane mostra incertezza prima di accettare: "La gente che mi segue mi riconosce" dice, "No, non si sente la tua voce", la replica. Dopo il sì, lui la prende in braccio pronto per consumare un rapporto sessuale volto a dare un'intro alla sua nuova canzone.

Una volta in sala studio, il tecnico audio si stranisce: "Che cos'è, la pioggia?" gli chiede, "No sono io che scopo" gli risponde Malia. Il video condiviso su Tik Tok finisce con un video del cantante mentre si esibisce davanti a un microfono sulle note della sua nuova canzone.

L'esperienza di Malia ad Amici, eliminato prima del Serale

Il cantante Malia è stato eliminato nel pomeridiano domenicale di Amici del 25 febbraio. Il cantante, dopo il percorso nel talent show, ha dovuto abbandonare lo studio per volere di Rudy Zerbi che ha preferito non portarlo con sé al Serale per via della sua posizione in classifica. Così giustificò la sua decisione: "Hai tanti valori, ti riconosco tante doti come la scrittura. Ma non posso portare tutti al Serale, devo pensare a chi fa bene le cover". Malia, dispiaciuto, ringraziò tutti prima di essere consolato da Maria de Filippi.