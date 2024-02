Malia eliminato da Amici 23: “Un onore essere stato qui, spero di poter tornare a testa alta” Malia è stato eliminato da Amici 23 nella puntata del 25 febbraio. L’allievo, dopo aver ascoltato le parole di Rudy Zerbi, ha lasciato lo studio: “Un onore essere qui. Spero di poter fare un percorso così bello da poter tornare a testa alta”. “Amici è una scorciatoia, fidati di ciò che dico”, le parole di conforto di Maria de Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 25 febbraio 2024, Malia è stato eliminato. Dopo essersi posizionato ultimo nella classifica di canto, il suo insegnante Rudy Zerbi ha deciso di non portarlo con sé al Serale. Il cantante ha salutato lo studio dopo le parole di Maria De Filippi: "Madame scrive cose bellissime su di te".

Le parole di Rudy Zerbi per Malia

"Non posso non tener conto della classifica". Così Rudy Zerbi ha iniziato il lungo discorso per Malia, dopo aver visto la sua posizione in classifica. L'allievo si è posizionato ultimo nella gara di canto, il suo insegnante ha così continuato comunicandogli la decisione di eliminarlo: "Sono qui per prendere delle decisioni. Ti riconosco tante doti come la scrittura, sei una persona con tanti valori. Hai inediti buoni, funzioneranno perché sono scritti su di te. Ma devo pensare al Serale, farete cover. Non posso portarci tutti, devo pensare a chi oltre agli inediti, fa le cover bene. Devo prendere una decisione, devo prendermi le responsabilità, credo che è arrivato il momento in cui devi uscire dalla scuola". L'allievo ha ringraziato gli insegnanti e chi lavora dietro le quinte: "Vi ringrazio. ringrazio tutti quelli che mi hanno capito in questo percorso, è stato un onore essere qui, spero di fare un percorso bello per poter ritornare qui a testa alta".

Il conforto di Maria De Filippi

Maria De Filippi prima di salutare l'ormai ex allievo, gli ha rivelato i complimenti arrivati da Madame per lui:

Leggi anche Si avvicina il Serale di Amici 23: Martina risponde alle critiche di Ayle con una maglia dorata

Non sempre vengono dette queste cose, non sempre viene riconosciuto il lavoro che c'è dietro. Sono d'accordo con Rudy per la tua scrittura e per i tuoi valori. Madame scrive cose bellissime su di te. Sono certa che troverai il tuo percorso, Amici può essere una scorciatoia, ma è fatto con delle modalità che non sempre collimano alla perfezione con chi partecipa, ma questo non vuol dire niente. Fidati di quello che dico.