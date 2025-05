video suggerito

Perché Damiano David era con Olga Fernando pur essendo bilingue: “È un anno che me lo chiedete” Damiano David ha incontrato Olga Fernando durante la presentazione del suo album Funny Little Fears a Roma. Ecco perché la traduttrice più famosa d’Italia era al suo fianco e come ha commentato lui alla stampa: “Finalmente siamo qui insieme come Twitter chiede da un anno”. La foto, condivisa dal cantante su Tik Tok, è diventata (nemmeno a dirlo) presto virale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David e Olga Fernando

Su Instagram Damiano David ha postato una foto che lo vedeva assieme a Olga Fernando, storica interprete tv, famosa soprattutto per il supporto dato al mondo del cinema e ai programmi nazional popolari di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi e, in particolare, a C'è posta per te. La traduttrice ha raggiunto il cantante dei Maneskin durante la presentazione alla stampa del suo prossimo album Funny Little Fears, che uscirà il prossimo 16 maggio, che si è tenuta ai Forum Studios di Roma, gli studi storici di Ennio Morricone. Damiano David ha dato appuntamento ai giornalisti domenica scorsa per presentare un breve documentario girato a Joshua Tree (sì, quello degli U2) con quattro nuove canzoni come sottofondo, prima di far ascoltare l'album alla stampa e discuterne subito dopo.

Perché Olga Fernando e Damiano David erano insieme per Funny Little Fears

Dopo una quarantina di minuti di domande sull'album, sul periodo scuro che lo ha portato a scriverlo, sulle canzoni e pure sui Maneskin, la parola è passata alla stampa estera che nel frattempo aveva seguito tutta la conferenza con le cuffie e la traduzione simultanea. Quando è toccato a loro fare le domande, però, sul palco, a fianco al cantante, è stata chiamata proprio Fernando che si è seduta con lui e ha tradotto il dialogo con i giornalisti stranieri e le risposte che Damiano ha dato proprio in inglese, parlando di alcune partecipazioni a festival esteri e sul perché ha scritto testi in inglese piuttosto che in italiano.

Damiano David: "Io e Olga insieme, come Twitter chiede da un anno"

Prima dell'inizio delle risposte, però, c'è stato anche un siparietto divertente tra il cantante e i giornalisti. David infatti nei mesi scorsi è finito al centro di tweet divertenti perché ormai spesso parla e risponde in inglese. Lui ci gioca spesso con questa cosa e proprio prima che la parola passasse ai giornalisti della stampa estera, ha voluto spiegare, ridendo: "Mi hanno chiesto di rispondere in inglese a queste domande, quindi non mi prendete per il cu*o" – scherza Damiano, facendo ridere tutta la sala – "Finalmente sono qui con Olga Fernando, come Twitter chiede da un anno", ha concluso sorridendo.

Chi è Olga Fernando, l'interprete più famosa d'Italia

Olga Fernando è la più conosciuta traduttrice italiana dall'inglese, il suo volto, oltre che che la sua voce, sono conosciuti anche dal pubblico italiano perché da anni lavora come traduttrice in Rai e Mediaset, popolare soprattutto per la presenza nei programmi di Maria De Filippi e, in passato, di Maurizio Costanzo.

Olga Fernando a C'è posta per te con Maria De Filippi e Charlize Theron

Oltre alla televisione, Fernando collabora con la Presidenza della Repubblica, quella del Consiglio, il Ministero degli Esteri, l'Ambasciata britannica. L'abbiamo vista spesso al fianco di tantissimi attori e divi americani, da Jude Law a Julia Roberts, oltre a lavorare anche con i Presidenti degli Stati Uniti, Nelson Mandela, il Dalai Lama e spesso è la traduttrice della Famiglia Reale inglese.