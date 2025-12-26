Olly menzionato dal New York Times, Balorda Nostalgia è tra le più grandi hit del 2025

Olly è stato menzionato sul New York Times, dove Balorda Nostalgia, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo lo scorso anno, è stata considerata una delle più grandi hit del 2025.

Come ogni anno, il New York Times, stila una serie di classifiche che tratteggiano un ritratto dei dodici mesi appena trascorsi, mettendo in evidenza anche i momenti più significativi o anche chi si è distinto in qualche ambito. Ed è così che il più prestigioso giornale d'America, menziona Olly, il cantautore genovese vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, parlando anche del suo brano Balorda Nostalgia.

Il brano, secondo il New York Times, è una delle più grandi hit del 2025. Un riconoscimento degno di nota per Federico Olivieri, in arte Olly, che è dopo la vittoria sanremese, un tour sold out che lo ha portato in diverse città italiane, ha visto il suo nome comparire sulle pagine del quotidiano, che celebra la sua Balorda Nostalgia.

L'articolo, come anticipato, è un riepilogo stilato da una nota giornalista della testata, ovvero Katrin Bennhold, che cura una rubrica dal titolo The World. Come ogni fine d'anno, per ogni nazione sono stati individuati alcuni personaggi particolarmente significativi che possano rappresentare, a loro modo, un simbolo per l'anno che si sta concludendo. Ed ecco che per l'Italia è comparso anche il nome di Olly, citato non solo per la tipologia di brano portato sul palco dell'Ariston, ovvero una rock ballad, ma anche per i numeri che Balorda Nostalgia ha registrato da quando è stata ascoltata la prima volta. Su Spotify, infatti, la canzone ha raggiunto 121 milioni di ascolti, senza contare le altre piattaforme si tratta di un successo incredibile.

Bennhold, inoltre, cita anche la questione della mancata partecipazione a Eurovision Song Contest da parte del cantante, sottolineando la sua scelta di non prendere parte all'evento tenutosi a Basilea lo scorso anno, pur avendone pienamente diritto avendo vinto il Festival e cedendo il suo posto al secondo classificato: Lucio Corsi. In passato, solamente artisti come i Maneskin e Angelina Mango avevano ricevuto lo stesso trattamento da parte della nota testata.