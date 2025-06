Nto dei Co’Sang annuncia che il prossimo sarà l’ultimo album: “Non ho più stimoli, ridurrò pure i concerti”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

NTO

Nto pubblicherà l'ultimo album e basta e dopo farà solo pochissimi concerti. Lo ha comunicato con una storia su Instagram, quello che è uno dei rapper più apprezzati d'Italia, colui che ha scritto la storia come fondatore dei Co'Sang assieme a Luchè, e che da anni porta avanti una carriera solista, con l'ultimo album, Nevada, pubblicato nel 2020, mentre nel 2022 è uscito "999" che è stato pubblicizzato più come un EP. Lo scorso settembre il rapper di Marianella è salito sul palco proprio assieme a Luché per la reunion dei Co'Sang, con due concerti sold out – e pieni di ospiti – a Piazza del Plebiscito, con cui hanno celebrato l'uscita dell'album Dinastia.

"Quello che sto scrivendo sarà il mio ultimo disco. Questo ambiente non mi dà più stimoli…" – ha scritto Antonio Riccardi, vero nome di NTO, che è considerato uno dei padri del rap italiano, sicuramente uno di quelli che ha scritto pagine fondamentali per il genere in Italia, soprattutto con le uscite di Chi more pe me nel 2005 e Vita Bona del 2009, mentre nel 2024 è uscito il nuovo album della band napoletana Dinastia. "Ridurrò tantissimo i concerti, gli unici posti e momenti in cui potrete venirmi ad ascoltare saranno comunicati da me personalmente e già vi anticipo che ne saranno davvero pochi, circoscritti esclusivamente alla promozione dell'uscita dell'album. Pace a tutti e buona vita" ha concluso nel messaggio il rapper.

L'ultimo lavoro di Nto, ovvero l'album di ritorno dei Co'Sang, Dinastia, uscito lo scorso 30 agosto ha esordito in testa alla classifica Fimi degli album più venduti della settimana, pochi giorni prima del doppio concerto a Piazza del Plebiscito, tenutosi il 17 e 18 settembre. Nell'album hanno collaborato artisti come Geolier, Marracash, Club Dogo e Liberato, a dimostrazione del culto della band campana. Eppure, nonostante ciò e anche il fatto che il rapper non sia mai stato uno particolarmente presenzialista, Nto ha scelto di ridurre, almeno per adesso, la sua presenza discografica e pubblica, lasciando i fan con l'amaro in bocca. Per ora non resta che aspettare quando sarà pubblicato il nuovo album e quali saranno i concerti annunciati.