Nicolò e TrigNO sono grandi "Amici": i due sognano una futura collaborazione insieme Nicolò e TrigNo si collegano a sorpresa durante la diretta di Radio Subasio: il cantante di Amici 24 riceve il videomessaggio del'amico e si emoziona. I due sognano un duetto insieme in futuro.

La diretta di Radio Subasio si è trasformata in un momento di pura emozione quando Nicolò Filippucci, ex concorrente di Amici 24 eliminato in semifinale, riceve una telefonata inaspettata che cambia completamente l'atmosfera dello studio. Mentre il cantante stava rispondendo alle domande dei conduttori e aveva appena ricevuto un videomessaggio di Annalisa, ecco materializzarsi sullo schermo il volto sorridente di TrigNo.

"Lo vedo come un fratello maggiore": la confessione di Niccolò

L'ex allievo della scuola più famosa d'Italia non riesce a nascondere la sorpresa e la gioia nel rivedere il compagno di avventura. I due, che hanno condiviso mesi intensi nella casetta di Amici, si ritrovano faccia a faccia attraverso lo schermo, regalando al pubblico radiofonico un momento di autentica spontaneità. "Lo vedo come un fratello maggiore", ha confessato Nicolò senza esitazioni. "In lui ho trovato un appoggio, una persona con cui parlare e divertirmi anche durante il lavoro. TrigNo mi ha insegnato la follia, la leggerezza, e allo stesso tempo come stare sul palco con naturalezza."

TrigNO: "Nicolò ha aiutato a migliorarmi"

TrigNo non si è fatto pregare e ha risposto all'amico con la stessa sincerità: "Io sono il più piccolo in famiglia, ma con lui ho scoperto quanto anche i più giovani possano insegnarti tanto. Nicolò mi ha mostrato cosa vuol dire avere dedizione al lavoro. La sua professionalità mi ha spinto a migliorarmi". I due poi hanno smentito categoricamente le voci su una presunta antipatia iniziale: "Non avrei mai immaginato di creare un legame così forte", ammette Nicolò. TrigNo conferma senza mezzi termini: "Stare nella stessa squadra e cantare insieme ci ha fatto vivere tutto con leggerezza."

Il futuro li vuole insieme

La conversazione si sposta inevitabilmente sui progetti futuri. Quando i conduttori lanciano la provocazione su un possibile duetto, i sorrisi dei due cantanti dicono tutto. "In tanti ci chiedono un duetto, anche ai firmacopie, nonostante ci sia la cover", rivela Nicolò. TrigNo non nasconde l'entusiasmo: "Ci piacerebbe tanto". Una dichiarazione che fa sognare i fan e lascia intendere che questa storia d'amicizia nata ad Amici potrebbe presto trasformarsi in una collaborazione artistica.