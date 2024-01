Nasce Rue David Bowie, Parigi dedica una strada all’artista nel giorno della sua nascita Parigi ha dedicato una strada a David Bowie, inaugurandola l’8 gennaio, compleanno dell’artista britannico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'8 gennaio, giorno dell'anniversario della nascita di David Bowie, che quest'anno avrebbe compiuto 77 anni, è stata inaugurata a Parigi una via dedicata all'artista britannico scomparso il 10 gennaio del 2016. Al grido di "Viva il rock, viva il pop, viva David Bowie e viva Parigi" è stato il presidente della municipalità Jérôme Coumet a svelare la targa, assieme ad alcune persone vicine all'artista come Agnès B, che l'ha vestito per 25 anni, stando a quanto riporta il quotidiano Le Monde, mentre la famiglia del cantante e musicista è stata trattenuta a New York. La decisione di dedicare una Rue a Bowie è nata proprio dall'amore di Coumnet per l'artista, che aveva chiesto il permessoi al Consiglio di Parigi, ricevendo l'approvazione a febbraio 2020.

A festeggiare c'erano un centinaio di fan di Bowie, compresi i membri del fan club ufficiale francese, Paese che nel 1999 l aveva onorato del titolo di Commendatore dell'Ordre des arts et des lettres, titolo che è attribuito agli artisti che "si sono distinte per le loro creazioni in campo artistico o letterario o per il contributo che essi hanno apportato alla diffusione delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo". La strada intitolata a Bowie non ha subito un vero e proprio cambiamento di nome perché quei cinquanta metri, realizzati nell'ambito della ristrutturazione dell'area nei pressi della stazione di Austerlitz, erano senza nome.

Oltre alla targa, l'omaggio a David Bowie è proseguito con un'esposizione fotografica e di quadri, progettata e immaginata dal fotografo Geoff MacCormack e dal pittore George Underwood, entrambi amici d'infanzia dell'artista. La città di Parigi era stata importante nella vita di Bowie, fu lì, su un bateau-mouche, per esempio, che l'artista dichiarò il suo amore alla moglie Iman Abdulmajid, senza contare l'influenza che il teatro d'avanguardia francese ha avuto sulla vita di Bowie che ha anche interpretato canzoni come Amsterdam e Ma mort di Jacques Brel.