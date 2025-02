Morto Alex Benedetti, il dj e direttore di Virgin Radio aveva 53 anni

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 53 anni Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio, emittente radiofonica del gruppo Mediaset. Stando alle prime informazioni, come riportato dal Corriere, si sarebbe gettato giù dal suo ufficio milanese in via Turati. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia che ha avviato le indagini sull'accaduto. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere interne del palazzo in cui ha sede la radio. Sembrerebbe, inoltre, che prima di gettarsi nel vuoto, abbia lasciato una lettera.

Alex Benedetti e una vita dedicata alla musica

Una vita da sempre dedicata alla musica, quella di Alex Benedetti. La sua carriera, infatti, è stata piuttosto veloce, a partire dall'adolescenza, a soli 13 anni, infatti, i primi lavori in discoteca. È stato negli Anni 80 che aveva iniziato a lavorare come dj, facendosi le ossa in un mondo non facile, finché nel 1994 arriva una svolta nella sua carriera quando entra a nel gruppo di Radio Italia Network.

Da quel momento, vista la sua esperienza e voglia di sperimentare, diventa un vero e proprio punto di riferimento nelle radio, senza però mai abbandonare il suo primo amore: la carriera da dj. Il passaggio a Virgin, che ormai era diventata la sua casa lavorativa, è avvenuto nel 2007, qui anno dopo anno è cresciuto fino a quando non è stato nominato direttore, ormai sei anni fa, il primo aprile 2019.

Al momento, sui canali social della radio non è stata data la notizia e non compare un messaggio da parte della redazione e di chi ha lavorato al suo fianco in questi anni, in cui ha affrontato sempre con entusiasmo le sfide radiofoniche, sostenendo il nome di una emittente conosciuta in tutto il mondo. Oltre la musica, tra le sue passioni c'erano anche la Formula 1, il calcio, i videogiochi, il cinema.