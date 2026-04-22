Lecce, maestra di danza muore nella sua scuola: stroncata da un aneurisma fulminante a 53 anni

Daniela Casciaro, 53 anni, è morta l'altro ieri mattina all’interno della sua scuola di danza, la "Tersicore" di Corsano, in provincia di Lecce. A causare il decesso è stato un aneurisma cerebrale improvviso che l'ha colpita proprio nei locali dove svolgeva la sua attività professionale da trentacinque anni.

A soccorrerla dopo l’improvviso malore sono stati i sanitari del 118 accorsi da Gagliano del Capo. Non hanno potuto che constatarne il decesso, per cause naturali. Si tratterebbe di un aneurisma fulminante. Non sono stati infatti disposti ulteriori accertamenti: la salma è stata consegnata alla famiglia e domani saranno celebrati i funerali.

L'insegnante era una figura nota nella comunità per aver formato intere generazioni di ballerini e ballerine. Proprio in questi giorni si stava definendo un articolo celebrativo per i suoi 35 anni di carriera, un traguardo che Casciaro aveva accolto con gratitudine prima dell’improvviso malore.

La notizia ha raggiunto rapidamente la cittadinanza e i social media, dove molti ex allievi hanno voluto lasciare un pensiero. Tra i commenti pubblicati, si legge: "Continua a danzare tra gli angeli".

Sul tragico evento è intervenuto anche il sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, che ha reso omaggio alla concittadina con una nota ufficiale: "Hai insegnato a generazioni come volare sulla punta dei piedi. Ora, all’improvviso, hai spiccato il volo più alto. Grazie per averci insegnato che la danza è vita. La tua luce non si spegnerà mai nel cuore della tua scuola. Riposa in pace, maestra amata".