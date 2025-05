video suggerito

Morta a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri: per lui fu “spina dorsale dell’esistenza” È morta in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni. È stata la compagna di una vita dell’autore siciliano, scomparso nel 2019. I due sono stati sposati per oltre 60 anni: “Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza. So di essere un uomo fortunato perché ho avuto lei”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

Rosetta Dello Siesto e Andrea Camilleri

È morta Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni ed è stata la compagna di vita dell'autore siciliano, scomparso nel 2019. Si è spenta nella notte in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno.

I due si erano sposati nel 1957 ed erano rimasti insieme più di 60 anni, fino alla morte dello scrittore. Dalla loro unione sono nate tre figlie, Andreina, Mariolina ed Elisabetta, e diversi nipoti e pronipoti.

Per Camilleri la donna fu una presenza essenziale: "Non c’è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato prima letto da lei", raccontava, come ricorda il Corriere della Sera.

Dello Siesto era nata a Milano e si era laureata a La Sapienza di Roma con una tesi su Pico della Mirandola. Conobbe il marito il giorno del debutto a teatro dello spettacolo Abbiamo fatto un viaggio, lei era sua aiuto regista. Dopo lo spettacolo, Camilleri tornò in Sicilia per passare alcuni giorni con la famiglia.

"Trascorsa una settimana, mi resi conto con mia grande sorpresa che non c’era stato giorno che non avessi pensato a quella ragazza", scrisse nel libro autobiografico Ora dimmi di te. Lettera a Matilda.

"Non riuscivo sinceramente a spiegarmene le ragioni ma un fatto era sicuro: ogni sera, prima di addormentarmi, davanti ai miei occhi compariva la sua immagine sorridente”, aggiunse.

"Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza e continua a esserlo. – la definì sempre nello stesso libro – So di essere un uomo fortunato, e non solo perché sono riuscito a vivere facendo esattamente quello che sognavo ma anche perché ho avuto Rosetta".

Un rapporto che, ricordava ancora lo scrittore, non era "mai stato alterato da nessun evento esterno”. In un'intervista rilasciata poco prima di morire Camilleri disse che il giorno più bello della sua vita fu proprio quello del matrimonio. "Se è durato tanto è dovuto principalmente all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di Rosetta".