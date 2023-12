Marco Mengoni chiude il 2023 con 100 milioni di visualizzazioni raggiunte su Youtube da Due Vite Marco Mengoni festeggia la fine del 2023 con i 100 milioni di visualizzazioni raggiunte su Youtube da Due Vite, la canzone con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Due vite di Marco Mengoni aveva già chiuso l'anno come video musicale più visto in Italia nel 2023, ma le soddisfazioni per il cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo non sono finite. Il video della canzone che si è imposta all'Ariston, nel 2023, infatti, ha raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni, giusto in tempo per la fine dell'anno, così da chiudere in bellezza quest'anno magico per il cantautore che può essere contento anche per i quasi 90 milioni di stream che la canzone ha ottenuto solo su Spotify, per un tour che ha visto centinaia di migliaia di persone riempire gli stadi italiani e per un album, "Materia (Prisma)", che ha esordito in testa alla classifica dei dischi più venduti, trascinando Materia (Terra) a cinque platini totali.

Sui social Mengoni ha voluto celebrare così il risultato: "Il videoclip più visto su YouTube con più di 100 milioni di visualizzazioni in meno di un anno… che giro ha fatto Due Vite ❤️". Il video di Due Vite è stato girato nello scenario delle dune maestose e deserte di Piscinas, in Sardegna, all’imbrunire: si comincia in bianco e nero per poi illuminare questo paesaggio suggestivo, con il cantante in primo piano. E l'idea del video è proprio di Mengoni e del regista Roberto Ortu che ha girato tutti i videoclip del progetto Materia, così da dare anche un'unità di senso al progetto visuale.

Il video, come si legge nella nota stampa "racconta il vagabondare solitario del cantautore sulla sabbia avvolto da atmosfere che rimandano al cinema degli anni 80 e all’immaginario di David Lynch. Ad accompagnare i passi di Mengoni due luci che si rincorrono, si incrociano e si scontrano esattamente come le due vite di cui racconta la canzone, che quando si uniscono creano immagini e paesaggi inaspettati e forme uniche". La canzone, invece, era il racconto dei rapporti "mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza". Mengoni sarà protagonista anche quest'anno del Festival, dove apparirà come co-conduttore, assieme ad Amadeus, nella prima serata.

