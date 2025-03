video suggerito

Le canzoni di Sanremo 2025 certificate salgono a otto: Rose Villain e Shablo oro, ma festeggia anche Olly Sono Rose Villain con Fuorilegge e Shablo con La mia parola a raggiungere la certuificazione oro portando a otto le canzoni di Sanremo certificate.

A cura di Redazione Music

Rose Villain e Shablo

Salgono a otto le canzoni dello scorso Festival di Sanremo che sono state certificate, sette sono oro e solo una, ovvero Balorda Nostalgia di Olly, vincitrice dell'ultima edizione del Festival platino. Dopo che la settimana scorsa erano stati i Coma_Cose – anche primi in radio, all'epoca – a raggiungere con Cuoricini le 100 mila copie che permettono, da gennaio 2025, il raggiungimento della certificazione oro, questa settimana si aggiungono anche Rose Villain con Fuorilegge e Shablo, in collaborazione con Joshua, Guè e Tormento con La mia parola a ottenere la certificazione, riempendo man mano il calderone delle canzoni sanremesi certificate.

Rose Villain e Shablo certificati oro

Rose Villain fa en plein con la certificazione oro di Fuorilegge – oltre 23 milioni di stream su Spotify – che si aggiunge anche all'esordio del suo nuovo album, Radio Vega – ultimo capitolo di una trilogia che vedeva prima radio Gotham e poi Radio Sakura – che è entrato in prima posizione nella classifica FIMI degli album più acquistati streammati della settimana, riuscendo per la prima volta a toccare la prima posizione nella sua carriera oltre a essere la prima donna italiana a riuscire nell'impresa nel 2025 (prima di lei c'era riuscita Lady Gaga). Ottimo risultato anche per il producer e manager, Shablo, che ottiene un'altra certificazione con una delle canzoni più apprezzate del Festival, che su Spotify ha 22.6 milioni di stream.

Secondo platino per Olly e Scarabocchi

Tra le canzoni e gli artisti che hanno raggiunto la certificazione di oro ci sono Fedez con Battito, Giorgia con La cura per me, Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Achille Lauro con Incoscienti giovani. L'unico ad aver raggiunto la nuova certificazione di platino, con Balorda nostalgia, quindi, è Olly che questa settimana raddoppia e può portarsi a casa un altro platino, ma questa volta per Scarabocchi, assieme a Jvli, suo sodale anche nell'album "Tutta vita" che questa settimana è al secondo posto.

Come sono cambiati i parametri delle certificazioni

Da gennaio c'è stato un cambiamento significativo nei parametri per assegnare le certificazioni, ma solo per quanto riguarda i singoli, mentre per gli album resta tutto invariato. Il profluvio di certificazioni che è caduto su artisti e canzoni, negli ultimi anni, ha portato la FIMI ha renderle qualcosa di più esclusivo, quindi per ottenere un oro si passa dalle 50 mila unità alle 100 mila, mentre per un platino dai 100 mila alle 200 mila, insomma, oggi è oro quello che ieri era platino e platino ciò che fino a pochi mesi fa era un doppio platino.