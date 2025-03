Cuoricini dei Coma Cose raggiunge la certificazione d’oro: è la sesta canzone di Sanremo 2025 certificata

video suggerito

Coma Cose (ph Cosimo Buccolieri)

Le canzoni del Festival di Sanremo 2025 stanno pian piano raggiungendo le certificazioni, un passo alla volta, anche perché col cambio di parametri per raggiungere oro e platino – cambiamento avvenuto solo nelle rilevazioni dei singoli e non pure degli album – tutto si è fatto più lento. In più, in generale, il totale stream delle canzoni di quest'ultima edizione sono minori a quelle dell'anno precedente. Un mix di ingredienti che alla fine penalizzano un po' gli artisti che hanno poche certificazioni da mostrare, ma è servito anche per frenare la valanga che, invece, abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi, come aveva spiegato la FIMI al momento di annunciare il cambio a inizio anno.

I Coma_Cose certificati

Piano piano scrivevamo, e piano piano i Coma_Cose sono riusciti ad arrampicarsi fino alla certificazione oro che viene assegnata a tutte quelle canzoni "con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming audio e video, premium e ad-supported, rilevati all’interno dei canali rappresentati". Insomma, alla fine Cuoricini, la canzone con cui California e Fausto si sono presentati un'altra volta al Festival di Sanremo è riuscita a raggiungere le 100 mila copie "vendute" (il doppio di quelle che servivano prima per certificare oro), confermando la loro come una delle canzoni più amate tra quelle ascoltate sul palco del festival di Sanremo.

Cuoricini prima in radio

E a un mese esatto dalla fine del Festival, una bella spinta, probabilmente, i due cantautori l'avranno avuta anche dall'apprezzamento continuo delle radio che questa settimana li hanno portati alla prima posizione della classifica delle canzoni più trasmesse davanti ai The Kolors di Tu con chi fai l'amore? e alla vincitrice del festival, ovvero Balorda Nostalgia di Olly. Cuoricini, che è inclusa anche nell'ultimo album dei Coma_Cose, Vita_Fusa, ha raggiunto i 18.6 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono i 19 milioni di visualizzazioni che ha totalizzato il videoclip del brano su Youtube.

I Coma_Cose nel video di Cuoricini

Le canzoni di Sanremo 2023 certificate oro e platino

A completare il computo delle canzoni di Sanremo 2025 certificate ce ne sono altre cinque e non tutte sono comprese nelle top 5. Balorda Nostalgia di Olly, per esempio, è l'unica ad aver raggiunto il disco di platino, con le sue 200 mila copie ascoltate/vendute/streammate. A completare le canzoni che sono state certificate oro ci sono, oltre a Cuoricini, anche Volevo essere un duro di Lucio Corsi, secondo classificato al Festival, poi la cura per me di Giorgia, Incoscienti giovani di Achille Lauro e fedez con battito che è stato il primo a raggiungere la certificazione oro, assieme al vincitore dell'edizione 2025.