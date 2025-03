video suggerito

Lady Gaga a ottobre 2025 a Milano: come acquistare i biglietti per i concerti all'Unipol Arena Lady Gaga ha annunciato un tour mondiale che toccherà pure l'Italia: la popstar, che ha pubblicato il 7 marzo Mahyem, terrà due concerti all'Unipol Arena di Milano a ottobre 2025.

A cura di Francesco Raiola

Lady Gaga (Jordan Strauss/Invision/AP)

Lady Gaga torna in Italia per due concerti che terrà all'Unipol Forum di Milano il prossimo ottobre, riportando la popstar americana in Italia a sette anni dall'ultima volta. La cantautrice, infatti, sarà nel nostro paese il 19 e 20 ottobre, quando porterà il tour del suo ultimo album Mahyem, uscito lo scorso 7 marzo e arrivato subito al primo posto della classifica FIMI degli album più ascoltati d'Italia, anche grazie al successo di singoli come Die with a smile, Abracadabra e Disease. Un'attesa lunghissima per i fan della cantante che porterà il suo tour mondiale – sarà in con date in Nord America, Europa e Regno Unito – pure in Italia.

Lady Gaga nel video di Abracadabra

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti per i due concerti previsti il 19 e 20 ottobre a Milano, Live Nation – che organizza il tour della popstar – annuncia che "i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile". Maggiori informazioni sono presenti sul sito www.priceless.com/music, mentre "la vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di giovedì 3 aprile su www.livenation.it". Gli organizzatori fanno anche sapere che saranno messi in vendita anche vari pacchetti VIP: "Il tour offrirà una varietà di pacchetti VIP per permettere ai fan di vivere un'esperienza concerto ancora più esclusiva. I pacchetti variano, ma possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro. I contenuti dei pacchetti VIP dipendono dall'opzione selezionata".

Il MAYHEM Ball Tour di Lady Gaga

Il concerto che terrà in Italia si inserisce all'interno del Mahyem Ball Tour che partirà il prossimo 16 luglio a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena con doppie date in città come Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma, Milano, Barcellona, Berlino e molte altre, segnando il ritorno della cantante in molte città dopo il Chromatica Ball Tour del 2022. Lady Gaga è stata headliner al Coachella 2025, ha tenuto le residency negli stadi di Città del Messico e Singapore e, soprattutto, è stata protagonista di uno storico concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. "Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018 – ha dichiarato Lady Gaga -C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con The MAYHEM Ball volevo creare un'esperienza diversa – qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso – che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare".