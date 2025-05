video suggerito

La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2025 a Napoli: l’ordine dei cantanti e gli orari Questa sera, sabato 31 maggio 2025, partirà Kiss Kiss Way 2025, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss in Piazza del Plebiscito a Napoli dalle ore 21. Sarà possibile assistere alle esibizioni di Serena Brancale, Tananai e Francesca Michielin. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Stasera, sabato 31 maggio, arriva in Piazza Plebiscito a Napoli il concerto Kiss Kiss Way 2025 organizzato da Radio Kiss Kiss in collaborazione con il Comune di Napoli nell'ambito del programma Napoli Città della Musica. L'orario d'inizio sarà alle 21 in una delle location centrali della città partenopea, ma per chi non potrà assistere dal vivo alle esibizioni di Clara, Francesca Michielin, ma anche Rose Villain e Serena Brancale, potrà collegarsi su Radio Kiss Kiss TV (canale 158 del digitale terrestre), ma anche Tivùsat e Sky, mentre due speciali di 120 minuti saranno trasmessi in differita, su TV8, Sky Uno e NOW tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Piazza Plebiscito sarà solo la prima tappa di un tour estivo per Radio Kiss Kiss che si sposterà il 15 giugno in Piazza Castello a Torino, il 29 giugno a Corigliano-Rossano, prima di ritornare il 12 luglio a Baia Domizia, mentre l'ultimo appuntamento sarà a Golfo Aranci il 27 luglio: in totale, oltre 70 artisti si esibiranno sui palchi di tutta Italia. Le attività sono cominciate già ieri, venerdì 30 maggio, in Piazza del Plebiscito al Villaggio Kiss Kiss con attività interattive, dj set e dirette radiofoniche. Qui la scaletta degli artisti che si esibiranno a Kiss Kiss Way 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli.

La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss a Napoli e l'ordine di esibizione dei cantanti

Questa sera, sabato 31 maggio, dalle ore 21 comincerà Kiss Kiss Way 2025, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco si alterneranno i protagonisti dell'estate musicale, da Francesca Michielin in uscita con Francesca, a Rose Villain che ha pubblicato da poche ore la collaborazione con Tony Effe dal titolo Victoria's Secret. Senza dimenticare i Les Votives dopo la loro avventura a X Factor, Gabry Ponte con Tutta l'Italia e i padroni di casa, la coppia formata da Settembre e Tropico. La scaletta dell'evento non è ancora nota, ma questa potrebbe essere la priorità risevata ai cantanti in uscita sul palco di Piazza del Plebiscito.

Dove vedere il concerto in diretta tv e streaming

Per chi non fosse riuscito a prendere il ticket in tempo, potrà assistere al concerto in diretta su Radio Kiss Kiss TV (canale 158 del digitale terrestre), ma anche Tivùsat e Sky.