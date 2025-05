video suggerito

Concerto gratis Kiss Kiss Way in piazza Plebiscito il 31 maggio: ci sono Serena Brancale, Clara e Tananai Sabato 31 maggio in piazza del Plebiscito il concerto gratis Kiss Kiss Way 2025: sul palco, tra gli altri, anche Francesco Gabbani, Noemi,Francesca Michielin e Skunk Anansie. Orari e come arrivare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Serena Brancale, Clara Soccini e Tananai

A Napoli il concerto gratis Kiss Kiss Way 2025: torna la grande musica in piazza del Plebiscito. Appuntamento sabato 31 maggio alle ore 20,00. Sul palco ci saranno i big della musica italiana e internazionale: Francesco Gabbani, Serena Brancale, Clara, Noemi, Tananai, Francesca Michielin, Skunk Anansie, solo per citarne alcuni. Il tour estivo ufficiale di Radio Kiss Kiss ha scelto proprio la città di partenope per la sua data di inizio che lo porterà quest'estate nelle piazze italiane. Il 15 giugno sarà a Torino in piazza Castello. La festa della musica inizierà già venerdì 30 maggio, sempre in piazza del Plebiscito, dove ci sarà il “Villaggio Kiss Kiss”, con attività interattive, giochi, DJ set e dirette radiofoniche. Il ticket day si è tenuto il 22 maggio scorso dalle ore 15,00. Palco e platea occuperanno 13.500 metri quadrati. Per accedere alla piazza ci sarà un apposito piano traffico. Le strade circostanti la piazza saranno pedonalizzate.

Il palco del concerto Kiss Kiss in piazza del Plebiscito

Dove vedere il concerto Kiss Kiss e chi sono i cantanti del 31 maggio

Ecco tutti i cantanti che saliranno sul palco del Kiss Kiss Way 2025 a Napoli il 31 maggio:

Benji & Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, Tropico e tanti altri.

Come tutte le tappe del tour, anche il concerto di piazza del Plebiscito a Napoli sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV (canale 158 DTT). Inoltre, due speciali di 120 minuti andranno in onda su TV8, Sky Uno e NOW tra fine luglio e inizio agosto.

Il Comune riconosce l'interesse pubblico

Il Comune di Napoli ha riconosciuto l'interesse pubblico dell'evento. Con la delibera 207 del 20 maggio scorso, la giunta del sindaco Gaetano Manfredi ha approvato la co-organizzazione del concerto gratis Kiss Kiss Play Summer nell'ambito del programma Napoli Città della Musica. L'evento, infatti, organizzato da CN Media srl, scrive il Comune, "porterà impatto economico positivo, turismo musicale e diffusione del brand della città e del territorio, sviluppo culturale e artistico, dunque sociale ed economico, attrattiva per investimenti esteri-extra regionali, sviluppo dei settori di indotto, come ristorazione, alloggi, forniture varie". Ok quindi allo sconto del 50% sul canone di occupazione suolo e del canone della pubblicità, l'esenzione dei costi di Polizia Locale e del pagamento dei servizi aggiuntivi di pulizia Asìa.