La scaletta del concerto di Elodie allo stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni Questa sera, giovedì 12 giugno 2025, Elodie esordisce sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dopo aver conquistato lo stadio San Siro di Milano. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti durante il suo concerto a Milano. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie 2025, foto di Francesco Prandoni

Stasera, giovedì 12 giugno 2025, Elodie chiuderà il suo tour negli stadi a Napoli, al Diego Armando Maradona dalle 21. La cantante, reduce dal concerto allo stadio San Siro di Milano, ha annunciato anche un tour nei palazzetti che comincerà il prossimo 29 ottobre con la data zero del Palainvent di Jesolo, per poi continuare a Milano, Direnze, Roma, Messina e chiudersi il 1° dicembre all'Inalpi Arena di Torino. Un anno fantastico per Elodie, che dopo il successo di Dimenticarsi alle 7 al Festival di Sanremo 2025, conquistando anche il disco d'oro, ha pubblicato lo scorso maggio il suo nuovo album Mi ami mi odi, che ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album più venduti. Sul palco dello stadio Diego Armando Maradona si annuncia una scaletta di oltre 2 ore, con ospiti che non sono stati ancora annunciati. Ma possiamo ricordare che lo scorso 2 giugno, proprio Elodie era stata ospite del concerto di Gigi D'Alessio nella struttura campana, cantando insieme a lui sulle note di Io vorrei. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Elodie, già visti durante il suo concerto a Milano.

La mappa del Maradona di Napoli per il concerto di Elodie

La scaletta con le canzoni del concerto di Elodie allo stadio Maradona

Elodie si esibirà questa sera, giovedì 12 giugno 2025, sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli dalle ore 21. Si tratta del suo secondo appuntamento negli stadi, ma soprattutto diventerà la prima artista solista a esibirsi sul palco dello stadio da protagonista. Per adesso, non sono stati comunicati artisti per l'opening act del concerto, mentre la cantante sarà accompagnata sul palco da una band composta da sette elementi, tre coriste e un corpo di ballo di 16 ballerini per le coreografie. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Elodie, già visti durante il suo concerto a Milano.

Tribale

Black Nirvana

Guaranà

I Feel Love (cover)

La Coda Del Diavolo (con Rkomi)

Mi Ami Mi Odi

Odio Amore Chimico

1 Ora

Di Nuovo

Cuore Nero

Ok. Respira

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d'amore

Feeling

Pensare Male

Purple In The Sky

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Pazza Musica

Ciclone

Bagno a mezzanotte

