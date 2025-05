video suggerito

La scaletta del concerto degli Imagine Dragons all'Ippodromo La Maura, l'ordine delle canzoni Gli Imagine Dragons si esibiscono stasera, martedì 27 maggio 2025, all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, in occasione degli I-Days 2025, alle ore 21. La band di Dan Reynolds porterà sul palco alcuni successi come Walking The Wire, ma anche Believer e Fire In These Hills. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Imagine Dragons, via Comunicato Stampa

Questa sera, martedì 27 maggio 2025, atterrano a Milano gli Imagine Dragons, la band che si esibirà all'Ippodromo Snai La Maura per la kermesse I-Days 2025. La formazione guidata dal frontman Dan Reynolds torna a distanza di tre anni dall'ultimo concerto a Milano, sempre all'Ippodromo La Maura, per il Mercury World Tour 2022. Non si tratta dell'unico concerto italiano per la band di Las Vegas, che canterà due volte a Padova allo stadio Euganeo il prossimo 18 e 19 giugno, prima di completare la mini-leg italiana il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Tutte e quattro le date sono sold-out. La prima parte del tour, cominciata un mese dopo l'uscita del loro ultimo album Loom, è partito lo scorso 30 luglio da Candem, attraversando gli Stati Uniti, il Canada, chiudendosi in Vietnam lo scorso 8 dicembre. Dalla Cina è poi ripreso il 4 aprile, con 6 date che si sono chiuse a Shanghai, prima del grande ritorno in Europa proprio stasera all'Ippodromo Snai La Maura di Milano. Il tour 2025 si chiuderà il 7 settembre in Messico. Il concerto, che comincerà alle ore 21, vedrà anche un profondo cambio di scaletta rispetto agli ultimi appuntamenti italiani nel 2023, ma oltre all'album Loom, i fan potranno assistere ai successi come Believer, Radioactive e Walking The Wire. Qui la scaletta delle canzoni con cui si potrebbero esibire gli Imagine Dragons all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, già viste negli ultimi concerti asiatici.

La scaletta del concerto degli Imagine Dragons all'Ippdromo La Maura

Stasera, martedì 27 maggio 2025, gli Imagine Dragons si esibiranno all'Ippodromo Snai La Maura di Milano per la prima delle quattro date italiane del Loom Tour 2025. Sarà l'occasione per i fan della band di Las Vegas di approcciarsi al nuovo album Loom, ma anche di riascoltare successi come Believer, Radioactive e Walking The Wire. Qui la scaletta delle canzoni con cui si potrebbero esibire gli Imagine Dragons all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, già viste negli ultimi concerti asiatici.

These Hills

Thunder

Bones

Tiptoe

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Shots

Bad Liar

Nice To Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

VCR

Don't Forget Me

Believer

Fire in These Hills