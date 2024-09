Gli Imagine Dragons in tour in Italia: la band annuncia due concerti a Padova e Napoli nel 2025

video suggerito

Gli Imagine Dragons hanno annunciato che per il loro tour 2025 faranno due concerti negli stadi di Padova e Napoli: ecco come acquistare i biglietti.

A cura di Redazione Music

Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons hanno annunciato due concerti in Italia nel 2025 nell'ambito del loro tour. La band americana, capitanata da Dan Reynolds, si esibirà mercoledì 18 giugno 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e sabato 21 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che torna a ospitare un concerto internazionale dopo la doppia data che i Coldplay tennero nel 2023. la bdn torna in Italia a due anni dal concerto che tennero nel 2023 al Circo Massimo di Roma che portò nella Capitale circa 70 mila persone accorsi da tutta Italia e registrando il record di presenze della scorsa stagione nella celebre location della Capitale.

Come acquistare i biglietti per gli Imagine Dragons

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, gli organizzatori fanno sapere che i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 11 settembre. Scopri di più su www.priceless.com/music. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 12 settembre, e per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti, invece, sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 settembre.

Chi sono gli Imagine Dragons, band da miliardi di ascolti

Band da miliardi di streaming, gli Imagine Dragons hanno nella classifica Spotify svariate canzoni che hanno superato il miliardo di stream: brani come Believer, Demons, Thunder sono tutte sopra i due miliardi, ma ci sono anche canzoni come Bones, Radioactive, Whatever it takes e Natural, tra le altre. In generale la band ha conquistato 48 dischi di Platino (nel 2024 è stata Sharks ha conquistare la certificazione) e 5 Oro solo in Italia, oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards. In Italia gli Imagine Dragons porteranno tutti questi successi – e chi li conosce sa quanto sono esplosivi dal vivo – ma anche le canzoni del loro ultimo album LOOM anticipato dal singolo "Nice to meet you" che segue l'uscita di "Eyes Closed".

L'ultimo album è LOOM

Stando a quanto spiega la band, Loom rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sé, nonché il loro miglior lavoro ad oggi: "Ogni album per me è un riflesso della mia vita, qualunque periodo io stia affrontando – ha detto Reynolds a Forbes -. Ci sono giorni in cui sono magari nostalgico, triste o felice o giubilante o arrabbiato. Penso che i brani riflettano tutto ciò. E cerchiamo sempre di mettere insieme il progetto in una maniera che riassuma tutto il lavoro. Questo disco parla di relazioni: la fine, l’inizio, lo sviluppo di esse. Ecco perché lo abbiamo intitolato LOOM (che in italiano significa "incombere"). Se qualcosa incombe non è necessariamente qualcosa di negativo, può incombere una cosa buona o una cosa cattiva. La cover illustra l’alba o il tramonto, senza sapere se raffiguri l’inizio o la fine di qualcosa".