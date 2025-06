La scaletta del concerto 2025 di Dua Lipa agli I-Days di Milano: l’ordine delle canzoni

video suggerito

Dua Lipa in concerto

Oggi, 7 giugno 2025 Dua Lipa sarà protagonista degli I-Days all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La cantante di origini albanesi arriva in Italia dopo il successo del suo ultimo album “Radical Optimism” che contiene brani di grande successo come “Illusion” e “Houdini” due delle canzoni che la popstar canterà anche nella sua unica data italiana. Dua Lipa è una delle popstar più amate al mondo e anche in Italia ha un ottimo seguito con l'ultimo album certificato oro, mentre i singoli Houdini e Training Season sono stati entrambi certificati dischi di platino che si aggiungono a un curriculum notevole che l'hanno vista conquistare 3 Grammy Awards e 7 Brit Awards

La scaletta del concerto di Dua Lipa agli I-Days il 7 giugno

La mappa dell'Ippodromo Snai La Maura di Milano per il concerto di Dua Lipa

A Milano Dua Lipa porterà alcuni dei suoi successi più grandi tratti sia dall'ultimo Radical Optimism che dai suoi due dischi passati. I fan italiani, quindi, potranno ascoltare canzoni come Don't Start Now, New Rules, ma anche Training Season con cui dovrebbe cominciare la scaletta, stando a quella che sta portando in giro per l'Europa. metre la chiusura sarà affidata proprio a Houdini. Per quanto riguarda l'organizzazione, Live Nation, che organizza l'evento, comunica che alle 11.30 ci sarà l'apertura della cassa vendita/info, alle 15 l'apertura delle porte generali e della cassa accrediti, alle 18 si esibiranno Merk & Kremont, alle 19.30 Alessi Rose, mentre Dua Lipa dovrebbe salire sul palco alle 20.45. Questa è la scaletta che la cantante sta portando in giro per il tour.

Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa song) Whatcha Doing Levitating These Walls Scared to Be Lonely (Martin Garrix & Dua Lipa song) (First time since 2019) Maria Physical Electricity (Silk City & Dua Lipa song) Hallucinate Illusion Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One New Rules Dance the Night (shortened) Don't Start Now Houdini