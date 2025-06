video suggerito

La scaletta del concerto 2025 dei Modà allo Stadio San Siro: l'ordine delle canzoni a Milano I Modà tornano allo stadio San Siro, questa sera 12 giugno, con un concerto speciale che vedrà in scaletta canzoni come Viva i romantici, Non ti dimentico, Quello che non ti ho detto, Tappeto di fragole e Quel sorriso in volto.

A cura di Redazione Music

Questa sera, 12 giugno, i Modà terranno il loro concerto allo stadio San Siro di Milano dando il via al loro "La notte dei romantici – Il tour" che per due ore accompagneranno i fan della band capitanata da Kekko Silvestre e che proseguirà il prossimo autunno nei palazzetti italiani. Sono previste circa 50 mila persone per una serata evento che la band ha spiegato voler trasformare in una festa per il proprio pubblico: "Sono molto emozionato e spaventato perché l’ultimo concerto che ho fatto è stato due anni fa in un teatro. Tornare dopo due anni e tornare a San Siro non è una cosa da nulla, sto cercando di pensarci il meno possibile, mi sto preparando e mi sto allenando" ha detto il cantante a RTL 102.5. Dopo San Siro la band farà tappa a Cagliari il 28 ottobre e poi Padova il 30 ottobre, a Roma il 5 novembre, a Bologna l’11 novembre, a Firenze il 18 novembre, a Bari il 26 novembre e a Torino il 2 dicembre

La scaletta del concerto dei Modà allo Stadio San Siro il 12 giugno

I Modà, quindi, tornano nello stadio milanese a nove anni dall'ultima volta, ovvero il 2016 – ma la band aveva calcato il palco dello stadio meneghino anche nel 2014 – e lo farà portando l'ultimo singolo, uscito pochi giorni fa, "Come hai sempre fatto", una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album "8 canzoni", ma ovviamente anche i più grandi successi che li hanno accompagnato in questi anni, da Vivo da re a Gioia, Tappeto di fragole, Come un pittore e Viva i romantici. Assieme a Kekko alla voce ci saranno Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). Ecco la scaletta con cui la band dovrebbe esibirsi a Milano

Intro concerto (2'30") + Tutto non è niente Vivo da re (con intro) Sono già solo Non ti mancherà mai il mare Cuore e vento Non è mai abbastanza Medley rock: (Forse non lo sai – Sogno nel cassetto – Uomo diverso – Dimmelo – Cuore di cemento – Passione maledetta) Cash Salvami Come hai sempre fatto + Soli end Interludio – Anche stasera Gioia Quel sorriso in volto Quelli come me Forse Medley lento (Stella cadente – Bellissimo – Il foglietto col tuo nome – Se si potesse non morire – Scusami – Favola) Non ti dimentico Per una notte insieme Tappeto di fragole La notte Come un pittore Arriverà In tutto l'universo Viva i romantici