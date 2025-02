video suggerito

La classifica è tutta per Sanremo 2025: Olly prende tutto, Giorgia e Brunori si difendono bene Olly prende la testa della classifica FIMI di album e singoli, ma è tutto Sanremo 2025 che si comporta bene questa settimana. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

Olly e Giorgia

La classifica FIMI della settimana dopo Sanremo non può che parlare del Festival, che infatti occupa le posizioni principali, sia con i singoli artisti e le rispettive canzoni che con la compilation del Festival. Era scontato che la classifica – soprattutto quella dei singoli – fosse occupata in prevalenza dalle canzoni che sono state protagoniste sul palco dell'Ariston, pur non seguendone pedissequamente l'ordine finale, come successo pure con la radio. Quindi se Olly con la sua Balorda nostalgia mantiene la vetta dei singoli più ascoltati e streammati, dietro di lui le carte si mescolano.

Olly primo tra gli album

Il vincitore di Sanremo 2025, infatti, si prende la testa sia della classifica degli album che quella dei singoli: nella prima, infatti, dopo il ritorno in seconda posizione la scorsa settimana il suo album Tutta vita, uscito lo scorso ottobre, si riprende la prima posizione tenendosi alle spalle il ritorno all'album di Brunori Sas e il suo L'albero delle noci, che prende il titolo dal singolo sanremese, mentre in terza posizione c'è proprio la compilation del Festival di Sanremo. Un altro balzo lo fa anche Tony Effe col suo ICON – album più ascoltato in Italia nel 2024 – che sale in quarta posizione, prima di altre due new entry.

Bene anche Willie Peyote e Modà

In quinta posizione, infatti, arriva Willie Peyote che con il nuovo album "Sulla riva del fiume" (versione extended dell'album uscito nel 2024), spinto anche dal successo del singolo sanremese Grazie ma no grazie, mentre alle sue spalle tornano i Modà con "8 canzoni". Bad Bunny, che la scorsa settimana era al primo posto col suo nuovo album Debí Tirar Más Fotos, scende in settima posizione, seguito da Tropico del Capricorno, ultimo album di Guè – anch'egli protagonista al Festival assieme a Shablo, Joshua e Tormento – mentre a chiudere la Top 10 ci sono Dio lo sa – Atto II di Geolier ed È finita la pace di Marracash.

Nei singoli bene Fedez e Giorgia

Per quanto riguarda i singoli, invece, come prevedibile, tutte le prime posizioni sono occupate dalle canzoni di Sanremo: in testa c'è, quindi, Balorda nostalgia di Olly – che ha deciso di non partecipare all'Eurovision a favore di Lucio Corsi – seguito da Battito di Fedez e La cura per me di Giorgia. Lucio Corsi fa un balzo dalla ventesima alla quarta posizione con Volevo essere un duro, che rappresenterà l'Italia all'Eurovision, seguito da Incoscienti giovani di Achille Lauro, Cuoricini dei Coma_Cose, Fuorilegge di Rose Villain e La tana del granchio di Bresh, mentre a chiudere questa top 10 ci sono Damme ‘na mano di Tony Effe e La mia parola di Shablo