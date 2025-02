La cantante Alicia Villarreal fa il segnale d’aiuto sul palco: era finita in ospedale a causa dell’ex marito Alicia Villarreal, cantante messicana, ha riprodotto sul palco di un suo concerto a Zitácuaro, in Messico, il segnale d’aiuto, simbolo della lotta alla violenza di genere. Qui il video. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

In concerto a Zitácuaro, in Messico, la cantante Alicia Villarreal ha compiuto con la mano il segnale d'aiuto per mettere in guardia contro la violenza di genere. Il gesto viene eseguito mostrando una mano con il pollice piegato nel palmo e piegando le altre dita verso il basso, chiudendo il pollice tra le dita: una scelta simbolica che viene utilizzata per riprodurre la trappola denunciata dal soggetto. La cantante, secondo i media messicani, sta affrontando il processo per il divorzio dal suo ex marito Cruz Martinez, tra i più importanti produttori musicali latini. La coincidenza tra il segnale e il momento critico della relazione tra Villarreal e Martinez ha influenzato i fan al punto da chiedere un intervento nei confronti dell'uomo, che starebbe affrontando anche una denuncia di violenza domestica.

La denuncia di violenza domestica e la testimonianza di un amico di Alicia Villareal

Secondo i portali messicani, l'abuso da parte dell'uomo sarebbe avvenuto negli scorsi giorni, il 15 febbraio, in cui la donna avrebbe riportato delle ferite e sarebbe stata poi trasferita nell'ospedale più vicino. Suggestioni che vengono suggerite anche dall'intervista di Hugo Mejuto, uno dei producer di Villarreal al programma televisivo Todo para la mujier: "C'era una questione piuttosto delicata a casa. Tanto che esiste già un procedimento legale. È evidente che è stata colpita fisicamente ed emotivamente. Sì, era in ospedale. C'è un video in cui si vede perfino il livido sul braccio, che attraversa il tessuto del vestito". Dopo le affermazioni di Mejuto, non sono arrivati messaggi da parte di Cruz e Alicia Villarreal.

Come nasce il segnale d'aiuto contro la violenza di genere

Ma perché Alicia Villarreal ha utilizzato il segnale d'aiuto sul palco di Zitácuaro, in Messico? Dal periodo pandemico, esattamente dal 2020, grazie alla Canadian Women's Foundation, il segnale di aiuto (Signal for Help) è stato introdotto per fornire una soluzione al problema dell'aumento dei casi di violenza domestica e di genere. Il segnale è poi stato riconosciuto come un simbolo internazionale alla lotta all'abuso, che ha conosciuto purtroppo degli aumenti durante il periodo pandemico, legato al confinamento imposto come misura di sicurezza per combattere il contagio da Covid 19.