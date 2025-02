Kendrick Lamar in concerto in Italia con SZA: il rapper potrebbe tornare in uno stadio nell’estate 2025

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

A poche ore di distanza dal Super Bowl, uno degli eventi più attesi d'America che unisce sport e musica, arriva una notizia che vede come protagonista la star dell'Halftime di quest'anno, il rapper Kendrick Lamar, primo rapper solista a conquistare l'ambito palco. Fanpage.it apprende che il cantante potrebbe tornare in Italia dopo il concerto di due anni fa all'Arena di Verona.

Il concerto di Kendrick Lamar e SZA in Italia

Il rapper, quindi, stando a quanto appreso da Fanpage.it, potrebbe essere protagonista di un grosso concerto che si terrà in uno stadio italiano la prossima esitate. Il rapper americano ha dimostrato di avere un enorme seguito anche in Italia, tanto che il suo ultimo concerto è stato un successo, con un sold out raggiunto in poche settimane. Al suo fianco, inoltre, potrebbe esserci anche SZA, cantante con la quale condivide anche il palco dell'Halftime del Super Bowl, e con la quale ha collaborato già in passato e si è esibito anche al Coachella diversi anni fa. Insieme hanno duettato in canzoni come Luther, Gloria, All the stars dell’autore di DAMN e di 30 for 30 della cantante.

Kendrick Lamar rapper più influente degli ultimi anni

Lamar è senza dubbio uno dei rapper più influenti e amati della musica americana e non solo, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti in questi anni. È stato premiato, infatti, con il Premio Pulitzer per la musica nel 2018, il primo artista nella storia della musica hip hop a riceverlo e, inoltre, conta 23 Grammy Awards di cui due vinti pochi giorni fa per il brano Not like Us, nelle categorie di miglior canzone e miglio registrazione. Si tratta del pezzo con cui ha dissato Drake, in uno scontro durato vari giorni e varie canzoni e finito in pochissimo tempo a essere una delle sue canzoni in grado di superare il miliardo di ascolti.