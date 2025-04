Jovanotti sposta il concerto di Roma da sabato 26 a domenica 27: “In segno di rispetto del Papa”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Jovanotti e Papa Francesco

Jovanotti ha deciso di spostare il concerto previsto per sabato 26 a Roma al giorno dopo, domenica 27, per evitare la coincidenza con i funerali di Papa Francesco che si terranno proprio sabato mattina alle 10. Ieri, invece, il cantante aveva comunicato che non avrebbe rimandato i concerti previsti nella Capitale per rispetto nei confronti di tutte le persone che da tempo si erano organizzate per raggiungere la Capitale, spendendo soldi e tempo. Sarebbe stata la gioia di cui tanto amava parlare il Pontefice la parola che anche sul palco romano avrebbe guidato la brigata di Jova: "La decisione è stata adottata in segno di rispetto del santo Padre" si legge nella nota divulgata da Trident, società che organizza il palaJova.

Il concerto di Jovanotti a Roma rimandato di un giorno

E lo stesso Jovanotti ha voluto spiegarlo ai fan in un video postato sui suoi social prima di salire per la prima volta sul palco del palazzetto di Roma, spiegando anche come essere rimborsati: "Questo video è per annunciare che il concerto previsto per sabato è spostato a domenica, perché sabato mattina, a Roma, alle 10 di mattina ci saranno i funerali di Papa Francesco e noi abbiamo deciso di spostare il concerto di sabato alla domenica, spero che questa cosa non crei troppi disagi a chi aveva deciso di venire sabato e che possa comunque venire la domenica. Nel caso che ci sia necessità di avere un rimborso dei biglietti, se andate sull'account di Trident o di Palajova avrete tutte le informazioni per chi vorrà essere rimborsato e invece per chi vorrà venire domenica".

Come ricevere il rimborso dei biglietti

I biglietti acquistati per la data del 26 aprile restano dunque validi per il concerto del 27 aprile. Chi non potesse partecipare potrà chiedere il rimborso dalle 10 di mercoledì 23 aprile fino alle 18 di giovedì 24 aprile facendone richiesta tramite i siti di Ticketone e Ticketmaster. Coloro che invece hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, dovranno recarsi presso lo stesso punto per richiederne il rimborso.

Jovanotti ricorda Papa Francesco sul palco

E proprio durante la serata, Jovanotti ha voluto ricordare Bergoglio direttamente sul palco: "Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco" ha detto il cantante, le cui parole sono state accolte da una standing ovation, e da qualche bandiera argentina presente al Palazzetto. "Era un prete della periferia di Buenos Aires e poi è diventato della periferia del mondo – ha detto il cantante sul palco, come riporta Il Messaggero -. Gli abbiamo voluto un mondo di bene e lui ne ha voluto a noi e vi sembra normale, questo? No, non c'è niente di normale nel voler bene, nell'essere qualcosa, nell'inseguire un sogno, con coraggio, con la Fede, per chi ce l'ha, con la forza, con l'amore. Si cade e ci si rialza, come fanno i fiori