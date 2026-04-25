Oroscopo domenica 26 aprile 2026 di Ginny: Urano entra nel segno dei Gemelli

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Ariete

Con Venere a favore il tuo portafoglio sembra finalmente vivere i suoi giorni di gloria, gonfio di bigliettoni e belle speranze. Peccato però, caro Arietone, che la voglia di spassartela sia talmente forte da farti passare, nel giro di un attimo, da ricco sfondato a collezionista seriale di scontrini. Direi che, per sicurezza, oggi è meglio lasciare a casa la carta di credito.

Toro

Secondo un recente sondaggio, un essere umano compie mediamente sei gesti premurosi nei confronti del prossimo, a settimana, più o meno uno al giorno. Con questa bella Luna a favore, che ti vuole gentile e attentissimo ai bisogni degli altri, se la stessa domanda venisse fatta a chi frequenta il tuo entourage la risposta sarebbe di gran lunga più alta. Perché in fatto di gentilezza, tu sei livello pro.

Gemelli

Vi sentite attraversati solo da good vibes, come se foste perfettamente sintonizzati con tutto quello che vi gravita attorno. Merito di Venere nel segno, che vi rende più morbidi, aperti e in pace con tutte le creature dell’universo. Nemmeno la Luna storta riesce a rovinarvi davvero l’umore. Al massimo vi fa uscire qualcosa con un tono un po’ più brusco e secco, ma i sentimenti restano sinceri e puri.

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Cancro

Il tuo umore oggi è un po’ come la pallina acchiappa-pelucchi nel cestello della lavatrice, sballottata qua e là senza un attimo di pace. Marte ti vuole pigro e svogliato, quindi chiuderti in casa ti verrà naturale, anche se fuori è primavera inoltrata e gli uccellini cinguettano come se avessero appena firmato un contratto con la Disney. La Luna, però, ti convince che una boccata d’aria non potrà che farti bene, almeno sul terrazzo.

Leone

Ullallà, caro Leoncino, oggi resisterti è davvero un’impresa. Marte ti regala sex appeal e con pure Venere dalla tua ti lanci con entusiasmo nell’organizzare incontri romantici curati fin nei dettagli, dalla scelta del ristorante alla playlist per pomiciare in macchina, ma con un solo obiettivo finale, reclinare i sedili per una notte piena di passione.

Vergine

Verginona, è una di quelle giornate in cui nel genere umano riesci a vedere solo difetti, a partire proprio dalla persona che, ahimè, ti ritrovi riflessa nello specchio. La Luna nel segno amplifica la tua sensibilità, ma Venere in quadratura ti rende così puntigliosa e insofferente che finisci per notare solo tutto ciò che non va, anche fosse soltanto un baffetto fuori posto. Posso capire che ti dia fastidio, ma un po’ di indulgenza!

Bilancia

Non è decisamente la giornata giusta per mettersi lì tutta volenterosa a rassettare casa. Che si tratti di togliere la polvere con lo swiffer o di fare i conti con la lavatrice piena da stendere, l’entusiasmo domestico langue parecchio. Marte in opposizione ti rende pigra e svogliata davanti a panni da lavare e sistemare, ma per fortuna Venere ti viene incontro e ti sussurra che la soluzione più soddisfacente è correre a comprare qualcosa di nuovo.

Scorpione

Un tipetto emotivo come te, che spesso prende le cose sul personale, sarà ben felice di sapere che questa Luna in Vergine arriva a darti una mano e ti restituisce una visione più razionale e lucida, dopo qualche giorno di paranoie e musoni. Ora la domanda sorge spontanea…a quale punto dolente darai la priorità?!

Sagittario

Se ieri avresti spaccato il mondo in due, oggi con la Luna storta tutta la tua energia sembra concentrata a rompere….la “pazienza” di chi ti sta intorno. Sei polemico, irritabile, nervoso come il ronzio di una zanzara mentre stai cercando di prendere sonno. Non te ne va bene una, ma proprio una, e il rischio di essere etichettato come il rompiscatole di turno è praticamente assicurato.

Capricorno

È una di quelle giornate in cui l’idea di qualsiasi uscita mondana ti entusiasma quanto fare la fila al banco salumi la vigilia di Natale. Con Marte in quadratura hai soprattutto voglia di stare per conto tuo, spegnere il telefono, abbassare le tapparelle e sparire dalla circolazione. Però, se invece di chiuderti a riccio dai un po’ di ascolto a quello che provi, potresti scoprire che una piccola apertura è molto più semplice del previsto.

Acquario

Grazie a Marte e Mercurio è davvero difficile non notarti, perché hai quella prontezza nelle decisioni e quell’aria da leader che ti fanno riconoscere subito. La cosa bella è che questa sicurezza puoi metterla in gioco fin da subito, visto che ti muovi in tutte le direzioni con la libertà della regina sulla scacchiera. E in un attimo è scacco matto!

Pesci

Vi conviene mettere via questo nervosismo proprio come si fa con cappotti e maglioni quando arriva il cambio di stagione. Lo so, con Venere e Luna a sfavore il vostro cuoricino è bello raffreddato e la tentazione di avvolgerlo in una sciarpina morbida e calda ci sarebbe pure. Però, visto che il clima ormai è da mezza manica, rischiate solo di sudare inutilmente.