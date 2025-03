video suggerito

Jovanotti e Mengoni, lo scambio di complimenti tra i due cantautori: cosa si sono detti su Instagram Marco Mengoni è stato al concerto di Jovanotti a Milano: i due artisti si sono scambiati, sui social, parole di stima e affetto. Ecco cosa si sono detti.

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni e Jovanotti

Jovanotti e Marco Mengoni si scambiano parole di stima subito dopo uno dei concerti che il primo ha tenuto a Milano. L'autore di Due vite, infatti, è stato ospite, assieme alla manager Marta Donà, del concerto che Jovanotti ha tenuto al Forum di Assago di Milano e gli ha voluto subito far sentire la propria stima con un paio di storie a cui lo stesso autore di Montecristo e Un mondo a parte ha risposto con un post che ha una loro foto assieme protagonista. I due artisti hanno scritto a modo loro e in periodi anche diversi un pezzo del pop italiano, con Jovanotti che ha attraversato vari generi, e Mengoni che nella sua carriera ha puntellato il suo modo di scrivere musica pop.

Il messaggio di Marco Mengoni a Jovanotti su Instagram

Le parole di Mengoni su Jovanotti

Mengoni ha postato prima una storia in cui riprendeva parte della scenografia del palco di Jovanotti, quella in cui si vedono le scritte illuminate "Jova", mentre nella seconda si vede sempre un pezzo dello spettacolo a cui, però, Mengoni ha aggiunto anche un pensiero per l'amico, anzi per il Maestro come scrive lui stesso, facendo riferimento anche ai problemi di salute dell'amico: "Se non avessi saputo tutto quello che ti è successo, non mi sarei accorto di niente e di niente mi sarei accorto… sai perché? Facile, sei tu. Quello che 1000 volte cade e 101 si rialza meglio di prima. Ti voglio un bene dell'anima, Maestro J".

La risposta di Jovanotti su Instagram

Come risposta, Jovanotti ha scritto: "Un giorno vi racconterò di quando #marco @mengonimarcoofficial ha salvato il nostro gatto ❤️😻🐈😸ma non ora, perché ora vi racconto di quanto gli voglio bene e lo ammiro, perché pezzo dopo pezzo, concerto dopo concerto, è una delle cose più belle successe al pop italiano di questi anni. Mi dicono che lo spettacolo che porterà negli stadi quest’estate sarà poderoso e nuovo, e me lo andrò a vedere, intanto porto in giro il mio, e ieri sera è stata una gran bella serata". Dopo le anteprime alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, l’11-12-14-15-17-18 marzo PALAJOVA è arriva aMilano per le prime sei date all’Unipol Forum tutte sold out a cui si aggiungeranno i nuovi appuntamenti di maggio.

Il cantante sull'infortunio

In un'intervista Repubblica, Jovanotti ha parlato dell'importanza di essere sul palco dopo l'incidente in bicicletta che lo ha costretto a due anni di riabilitazione. Intervistato da Natalia Aspesi, infatti, il cantante ha detto che non è ritornato perfetto "ma sono tornato un altro, che non è peggiore di prima, è soltanto diverso. Dopo aver fatto due anni di fisioterapia tutti i giorni, quando sono salito sul palco per le prove non sapevo più come muovermi. Cnque mesi fa ho ricominciato a camminare, anche se in modo un po' strano".