Giorgia: “Donatella Rettore mi ha ferita, per me resta una dea”

A poche settimane dalle critiche ricevute da Donatella Rettore, Giorgia risponde con eleganza. “Per me resta una dea. Mi dispiace che non provi lo stesso per me”, ha commentato la cantante.

A poche settimane dalla stroncatura ricevuta da Donatella Rettore, Giorgia replica con garbo. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante risponde all’ingenerosa descrizione che la collega ha fatto di lei, scegliendo però di non alimentare polemiche. Al contrario: sebbene ferita, Giorgia incassa e rivela che, nonostante le parole di Rettore, la sua stima nei suoi confronti è rimasta intatta.

Essere una copia di Whitney Houston? Ci metterei la firma! Certo, mi ha ferita, anche se so che non si può piacere a tutti. Di Donatella ho un bellissimo ricordo: mio papà faceva il cantante e, quando avevo 8 anni, mi ritrovai a una cena dove c’era anche lei. Ricordo questa ragazza bionda con le stelline appiccicate sugli occhi, passai la serata a guardarla come una dea. L’ho sempre adorata, quindi mi dispiace che lei non provi la stessa cosa. Però per me rimane la dea di quella sera.

Cosa aveva dichiarato Donatella Rettore

Rettore aveva duramente criticato Giorgia in un’intervista al Corriere nella quale le veniva chiesto quale collega ritenesse la più sopravvalutata nella musica italiana. “Giorgia”, aveva risposto senza esitazioni, “È sicuramente molto dotata, però non ha portato nulla di nuovo. È l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale”. Parole forti che trasmettono una chiara disistima professionale, a cui Giorgia ha scelto di non rispondere con altrettanta durezza.

Il botta e risposta con la madre di Giorgia

Alle dichiarazioni di Rettore aveva già replicato, con pacatezza, Elsa Giordano, madre di Giorgia Todrani. Su Instagram, aveva scritto: “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore), però comunque… si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!!!!!”

Parole che avevano portato Donatella Rettore a intervenire ancora, con un lungo messaggio che, pur cercando di stemperare la tensione, conteneva nuove critiche: