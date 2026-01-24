Geolier porta Pino Daniele di nuovo in classifica: il rapper napoletano è il re della classifica

Primo tra gli album con Tutto è possibile e tutte e dieci le prime posizioni dei singoli per lui: Geolier conquista la classifica e porta con sé anche Pino Daniele.

Geolier e la classifica

Come previsto, l'uscita di "Tutto è possibile" di Geolier è una delle uscite più importante di questo 2026. La più importante, probabilmente, per peso specifico, e non ce ne vogliano Guè e Tony Boy. Il peso del quarto album del rapper napoletano si fa sentire anche sulle classifiche, quelle FIMI e quelle in streaming, conquistando la testa di quello degli album e le prime dieci posizioni di quella dei singoli. Un dominio assoluto che avevamo già testato con la pubblicazione degli album precedenti, quando a Sanremo arrivò con l'album più venduto dell'anno precedente, "Il coraggio dei bambini", mentre il successivo "Dio lo sa" fu il secondo più venduto dell'anno successivo. E questo probabilmente continuerà a tenere il rapper in testa alle classifiche di fine anno.

Per adesso, oltre al prevedibile primo posto in classifica, "Tutto è possibile" conquista anche le prime dieci posizioni della classifica dei singoli, con tre feat. di peso. In prima posizione, infatti, c'è "2 giorni di fila" la canzone in cui duetta con Sfera Ebbasta e Anna, mettendo insieme tre dei fenomeni musicali di questi ultimi anni, mentre in seconda c'è "Arcobaleno", che lo vede collaborare col rapper portoricano Anuel AA. In terza, invece, c'è la collaborazione con Kid Yugi in "Olé". E proprio il rapper pugliese potrebbe togliergli il primo posto tra un paio di settimane, visto che il suo nuovo album "Anche gli eroi muoiono" uscirà il prossimo 30 gennaio.

Geolier

Ma Geolier porta anche Pino Daniele di nuovo in classifica. Tra i singoli che occupano le prime dieci posizioni, quindi, oltre al feat. con 50Cent in "Phantom", c'è anche quello con il cantautore napoletano. Il nome dell'album, infatti, "Tutto è possibile" nasce da un verso di una canzone inedita di Pino Daniele. Il figlio Alessandro, infatti, ha raccontato di aver fatto ascoltare a Geolier alcune canzoni mai pubblicate del padre e che il rapper si sia innamorato di questa frase, che rispecchia quella che è la sua visione della vita. E così Pino Daniele oltre a essere responsabile del titolo di quest'album e della canzone che dà il la a questo lavoro, e a duettare , in maniera postuma, con lui, torna pure in classifica, all'ottavo posto.

Geolier è anche primo nella classifica generale degli album. Anche questa posizione non era neanche quotata dagli scommettitori, talmente era scontata. Ma con questo risultato il rapper napoletano può contare due album in top 10 ("Dio lo sa" è quinto) e tutti i quattro album in top 100. Alle sue spalle, nella top 10, c'è "Tutta vita" di Olly, poi "Fast Life 5: Audio Luxury" di Guè & Cooking Soul, mentre in quarta c'è Tony Boy con "Trauma". In sesta Achille Lauro resiste con "Comuni mortali", mentre in settima fa il suo debutto Asap Rocky con "Don't Be Dumb", ottava posizione per "Per soldi e per amore" di Ernia, seguito da "La bella vita" di Artie5ive e da "Debí Tirar Màs fotos" di Bad Bunny, che chiude in decima.