Funerali di Jesto, la bara accompagnata da una sua canzone: presenti Gemitaiz, Rancore e Shade

Il funerale di Jesto

Si sono tenuti nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, questa mattina alle 11, i funerali di Justin Yamanouchi conosciuto come Jesto, il rapper scomparso a 41 anni l'1 agosto scorso. Il cantante è morto a causa di un infarto – stando a quanto ha scritto sui social il fratello Taiyo Yamanouchi in arte Hyst – che lo avrebbe colto mentre era al ristorante. L'ingresso in Chiesa era permesso solo ai familiari e agli amici stretti del cantante, come aveva scritto nel suo post su Instagram, mentre le persone che volevano solo rendergli omaggio hanno potuto aspettare il feretro nel piazzale antistante la Chiesa romana: sono state oltree un centinaio di persone a voler dare l'ultimo saluto al cantante.

Chi c'era al funerale di Jesto

Alla funzione erano presenti i familiari del rapper, ma anche alcuni amici e colleghi, come Gemitaiz, Shade e Rancore che ha portato il feretro di Jesto all'uscita dalla chiesa. E la bara è uscita accompagnata dalle note di una delle canzoni del suo ultimo album Ricordo il futuro, ovvero Se ti senti solo. Questi i versi che hanno accompagnato l'uscita della bara dalla Chiesa: "Io volevo solo far fluire le parole entrambi siamo soli come tutte le persone Insieme condividiamo questo vuoto atroce certi vuoti sono immensi e quegli occhi intensi raccontano di più di quanto pensi. Immersi nei silenzi, ascoltiamo noi stessi a volte basta chiudere gli occhi per vedersi" e a questo punto è esploso il lungo applauso delle persone radunatesi fuori dalla Chiesa.

La notizia della morte del rapper

La notizia della morte di Jesto è stata data per primo da Fedez che ha condiviso un vecchio video in cui si vedeva il rapper fare freestyle, accompagnato da una didascalia che rendeva omaggio a lui e all'importanza che Jesto aveva avuto per lo stesso cantante. Ma a ufficializzare la scomparsa dell'artista era stato Hyst con un post su Instagram, salutandolo con queste parole: "Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un'eredità di valore incalcolabile".

La polemica di Hyst contro Fedez

Per evitare speculazioni, poi, domenica aveva voluto condividere una storia in cui dava la causa della morte del fratello, lanciando anche una frecciata a Fedez per aver scritto della scomparsa di Jesto prima della nota ufficiale della famiglia: "Purtroppo sulla base di voci non confermate dai familiari, hanno ritenuto di poter diffondere l’informazione prima di me, altri hanno rilanciato aggiungendo altre informazioni non esatte (…). Ritengo questo comportamento altamente irrispettoso e, nonostante io capisca l’era della comunicazione in cui viviamo" ha scritto Hyst facendo riferimento proprio al rapper. Stando sempre a Hyst, nei prossimi giorni dovrebbero uscire alcuni dei progetti postumi inediti di Jesto.