Le cause della morte di Jesto, il fratello spiega cosa è successo e poi lancia una frecciata a Fedez

Taiyo “Hyst” Yamanouchi, fratello da parte di madre di Jesto e compagno di avventure nel rap, ha scritto un lungo post su Instagram nel quale chiarisce che la causa della morte è stata "un colpo al cuore del tutto inaspettato". A 41 anni sarebbe stato colpito da infarto mentre era al ristorante, stando anche a quanto riportano Repubblica e Leggo. Poi la frecciata a Fedez, che aveva anticipato la notizia senza aspettare la comunicazione della famiglia: "Pur tenendo conto del tono affettuoso e rispettoso, so che non c’era bisogno di essere il primo a tutti i costi".

Hyst su IG: "Impeccabile forma fisica, Jesto era in attività"

Taiyo Yamanouchi è figlio dell'annunciatrice radiotelevisiva e speaker del TG2 Teresa Piazza e dell'attore giapponese Hal Yamanouchi. Su IG ha scritto: "Vorrei evitare speculazioni, quindi vi comunico che la causa della morte è stata un colpo al cuore, totalmente inaspettato e imprevedibile sopratutto considerato lo stile che conduceva, attento all’alimentazione, in impeccabile forma fisica, immerso nella lettura e nella conoscenza, mai lanciato come oggi verso nuovi progetti meravigliosi”. Poi ha continuato: “Ho tardato a rendere la notizia pubblica perché volevo la certezza delle informazioni da dare. Purtroppo sulla base di voci non confermate dai familiari, hanno ritenuto di poter diffondere l’informazione prima di me, altri hanno rilanciato aggiungendo altre informazioni non esatte”.

La frecciata a Fedez: "Irrispettoso non aspettare una comunicazione ufficiale"

Scrive ancora Hyst: “Ritengo questo comportamento altamente irrispettoso e, nonostante io capisca l’era della comunicazione in cui viviamo, so che non era difficile guardare il mio profilo e vedere che non c’era stata una comunicazione ufficiale”. Da qui la dichiarazione più esplicita nei confronti di Fedez, che aveva pubblicato per primo una story su Instagram per dare notizia della morte di Jesto: “Pur tenendo conto del tono affettuoso e rispettoso dell’esternazione, so che non c’era bisogno di essere il primo a tutti i costi. Altri hanno rilanciato, creando associazioni quantomeno surreali di cui vi prego di non tenere conto. Qualsiasi comunicazione arriverà da me soltanto, in accordo con i suoi collaboratori ed amici (reali) più stretti”.

I messaggi di amici e colleghi dal mondo del rap

Fedez nella story in questione aveva scritto: "Un punto di riferimento per il movimento, in un'epoca in cui si rappava solo per la fotta e la passione". A lui si era aggiunto il rapper Rancore: "Justin era un fratello per me e in questo momento queste parole sono recipienti piccoli e non ci contengono". Tantissimi gli altri artisti si sono spesi sui social per ricordare Jesto, scomparso prematuramente, lasciando tutti nello sconcerto. Piotta, Fred De Palma, Clementino, Willy Pelote, Olly, il rapper milanese Nerone, Ghemon e Mecna, sono solo alcuni che hanno affollato anche il post del fratello Hyst, che ha concluso con un sonoro: "Il corpo cede, l’anima continua”. Cos'altro dire.