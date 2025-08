Jesto, dopo la morte i messaggi commossi, da Fedez a Nayt e Gemitaiz: “Era un punto di riferimento”

Jesto e il ricordo su Instagram di Fedez e Gemitaiz, 2025

La scorsa notte, all'età di 41 anni, è morto il rapper Jesto, nome d'arte di Justin Rossi Yamanouchi. Ad annunciarlo è stato il fratello, il rapper Hyst, che in un post su Instagram ha voluto ricordarlo così: "Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un'eredità di valore incalcolabile". Solo qualche momento prima, sul suo profilo Instagram invece era stato Fedez a ricordare il rapper romano e la loro partecipazione al torneo di freestyle 2thebeat, pubblicando un video in cui Jesto rappava sul palco. Nella storia, Fedez scriveva: "Un punto di riferimento per il movimento, in un'epoca in cui si rappava solo per la fotta e la passione".

L'ultimo saluto di Gemitaiz e Rancore a Jesto

Combacia perfettamente la descrizione di Fedez, ma soprattutto la mobilitazione nei commenti del post di Hyst, che ha accolto il ricordo di alcune leggende dell'underground rap romano e non solo. In una storia pubblicata su Instagram, Gemitaiz scrive: "Ciao Je, non ci sono parole che la terra ti sia lieve" e solo qualche minuto fa veniva seguito da Rancore in un post. Il rapper ricordava Jesto così: "Justin era un fratello per me e in questo momento queste parole sono recipienti piccoli e non ci contengono".

Nayt, via Instagram

Nayt: "Oggi un mio caro amico mi lascia nella materia e mi resta nel cuore"

A questi si aggiungono gli ultimi saluti di Davide Shorty "Ciao bro, ci vediamo dall'altra parte, grazie di tutto", di Tormento con "Abbiamo perso un fratellino", ma soprattutto di Nayt che con Jesto aveva condiviso più volte lo studio del producer 3D. L'autore di Lettera Q infatti, ha voluto ricordare così Jesto: "Mi è stato vicino a un certo livello e io sono stato vicino a lui. Oggi un mio caro amico mi lascia nella materia e mi resta nel cuore". Un cordoglio nei confronti di Jesto che vede Kento, ma anche Diluvio che sul suo profilo Instagram ha postato una delle loro collaborazioni: Non puoi cambiarmi, contenuta in Duemilanonsocosa. A cui si aggiunge il saluto di Raige, ex One Mic con Ensi e Rayden.

Il ricordo di Piotta che aveva pubblicato il primo disco ufficiale di Jesto

Nei commenti del post Instagram di Hyst, troviamo anche le reazioni di artisti come Mecna, Murubutu, ma anche Ghemon e Clementino, oltre al producer Shablo e Frah Quintale. Tra i tanti c'è anche Piotta, che con la sua etichetta La Grande Onda, ha prodotto il primo disco ufficiale di Jesto, Il mio primo e ultimo disco: "Un abbraccio enorme! Un genio assoluto Justin. Avanti anni luce". Scorrendo appaiono anche Fred De Palma e Willie Peyote, il vincitore del Festival di Sanremo 2025 Olly e il rapper milanese Nerone.

Il commento di Canesecco, via Instagram

Canesecco e il parallelo con la morte di Primo Brown

C'è anche chi, come Canesecco, ex membro dell'Xtreme Team con Gemitaiz e Mixer T, ha sottolineato il parallelo con la scomparsa prematura di Primo Brown, storico membro dei Cor Veleno e ciona del rap italiano, scomparso prematuramente, a soli 39 anni il 1° gennaio 2016: "In questi momenti surreali come con P, non riesco a trovare parole. Sono stordito e cerco di evitare l’attacco di panico".