Elodie in concerto a Eboli scoppia a piangere: “Sto facendo fatica a cantare, mi sento in difetto con voi”

Elodie ieri sera, durante il concerto a Eboli, è scoppiata a piangere davanti al suo pubblico. “Ho avuto un abbassamento di voce, faccio fatica a cantare” ha dichiarato visibilmente commossa, scusandosi con il suo pubblico.

Elodie ieri sera, sabato 8 novembre 2025, si è esibita al PalaSele di Eboli, tappa del suo tour Elodie Show 2025. L'artista è tornata sui palchi d'Italia, nei palazzetti, dopo il tour negli Stadi con il mega concerto strutturato come racconto visivo suddiviso in quattro atti principali, Audace, Galattica, Erotica, Magnetica, con tanti effetti speciali tra cui coreografie in vasche d'acqua, e accompagnata come sempre al suo corpo di ballo, la band di tre musicisti e due coriste. Durante il live, però, la celebre cantante si è dovuta scusare con il suo pubblico: nel pomeriggio era stata colpita da un "abbassamento di voce" che non le ha permesso di esibirsi come desiderava.

"Ho avuto un abbassamento di voce nel pomeriggio, sto facendo fatica a cantare e mi dispiace molto" ha dichiarato Elodie in una pausa tra una canzone e l'altra, durante il concerto a Eboli. L'artista, visibilmente commossa e dispiaciuta per l'accaduto, ha così continuato: "Mi sento molto in difetto, mi sento scomoda. Voglio ringraziarvi per essere qui questa sera, c'è tutto l'impegno giuro. Scusate se sbaglierò qualcosa". In più occasioni è stata ripresa mentre cantava e si toccava la gola nel tentativo di controllare la voce, poi mentre rivolgeva il microfono al suo pubblico per farsi accompagnare. Nonostante i problemi con la voce, ha eseguito l'intero concerto senza più soste.

Le prossime date di Elodie Show 2025

Elodie, dopo Eboli, prosegue il tour in giro per i palazzetti d'Italia. La prossima tappa è a Padova, alla Kioene Arena, programmata per il 12 novembre alle ore 21. Poi ancora a Firenze, al Nelson Mandela Forum il 14 novembre, a Roma il 19 e 20 novembre al Palazzo dello Sport. Sarà a Messina il 24 e 25 novembre, al Pala Rescifina, e a Bari il 28 e 29 novembre. Sarà a Torino il 1 dicembre 2025, all'Inalpi Arena, e infine, chiuderà il tour di nuovo nella Capitale, il 6 dicembre 2025.