È morto in un incidente in moto Brent Hinds, co-fondatore ed ex chitarrista dei Mastodon

È morto a 51 anni Brent Hinds, chitarrista e co-fondatore dei Mastodon. L’artista è rimasto vittima di un incidente in moto ad Atlanta.

Brent Hinds, 2025

Nelle scorse ore ad Atlanta, in Georgia, è morto Brent Hinds, membro fondatore ed ex chitarrista solista della band heavy metal Mastodon, all'età di 51 anni. Come riporta la BBC, la dinamica dell'incidente, ricostruita dalla polizia, sembrerebbe legata a una precedenza non data dal conducente di un SUV al chitarrista, in quel momento in sella alla sua Harley-Davidson. La sua ex band, da cui era stato allontanato solo da pochi mesi, l'ha voluto ricordare così in un post su Instagram: "Siamo addolorati, scioccati e stiamo ancora cercando di elaborare la perdita di questa forza creativa con cui abbiamo condiviso così tanti trionfi, traguardi e la creazione di musica che ha toccato il cuore di così tante persone".

Il successo con i Mastodon e l'addio turbolento pochi mesi fa

Brent Hinds, nel 2000, insieme al bassista Troy Sanders, al chitarrista Bill Kelliher e al batterista Brann Dailor, avevano fondato il gruppo hard-rock dei Mastodon. Una formazione in grado di ritagliarsi uno spazio nella nuova scena Metal statunitense e che con l'album Leviathan riuscirono a conquistare anche un grande successo di pubblico e il primo contratto discografico, due anni dopo, con la major Warner Music. All'inizio di quest'anno, di "comune accordo" il chitarrista si sarebbe separato dalla band. Un addio non poco traumatico, soprattutto quando dopo pochi mesi, Hinds sottolineò la scelta della band di cacciarlo. Infatti, Hinds non sarà protagonista nemmeno con la formazione al concerto d'addio di Ozzy Osbourne a luglio, scomparso poi pochi giorni dopo.

La carriera di Brent Hinds e la comparsa ne Il trono di spade

Ma la carriera di Hinds non si soffermò solo ai Mastadon: durante i sui primi anni si esibì anche con gruppi classic rock come The Blood Vessels, West End Motel e Four Hour Fogger, oltre a The Last of the Blue Eyed Devils, Giraffe Tongue Orchestra e Legend of the Seagullmen. Con i Mastadon invece, ha avuto anche una piccola parentesi televisiva, in uno degli show più seguiti nella storia della serialità televisiva: i componenti apparivano come bruti nella 5° stagione della serie TV fantasy Il trono di spade.