Damiano David ieri e oggi, dalle cover in strada coi Maneskin al percorso da solista Damiano David è una stella ancora in ascesa, dalle prime esibizioni in strada alla partecipazione a XFactor fino all'enorme successo recente. Ora il cantante sperimenta anche la carriera solista con il nuovo singolo Silverlines ma non rinuncia ai Maneskin.

A cura di Elena Betti

Damiano David (Getty Images)

Damiano David era evidentemente destinato a diventare una grande star. Il cantante ha iniziato ad esibirsi per strada a Roma insieme agli altri Maneskin, poi la band si è presentata a XFactor nel 2017, da lì il loro successo non si è mai fermato. Ora, dopo tanti anni insieme, i vari componenti stanno sperimentando anche una carriera da solisti pur non abbandonando la band. Intervistato da Fabio Fazio nella puntata del 6 ottobre di Che tempo che fa in cantante ha detto che quella con i Maneskin non è una pausa che deve preoccupare i fan, “è un erasmus”, ha commentato. Ripercorriamo le tappe del successo di Damiano con e senza Maneskin.

L’esordio tra le strade di Roma

Se c’è qualcuno che ha voluto con tutta sé stessa fondare il gruppo, quella è Victoria De Angelis. La bassista aveva già collaborato con Damiano David quando decise di ricontattarlo per mettere su una vera band con l’aggiunta di Thomas Raggi – che Victoria conosceva dalle medie – e Ethan Torchio, trovato grazie a un annuncio Facebook postato dalla stessa De Angelis. In una vecchia intervista rilasciata a Variety il gruppo ha raccontato che a Roma non c’erano molti locali in cui le band emergenti potevano esibirsi per essere notate. Per questo hanno iniziato a cantare per le strade della capitale facendo ogni giorno le prove. Da queste prime esibizioni nasce anche il nome Maneskin, anche quello merito di De Angelis, la bassista ha infatti origini danesi e il nome della band, che tradotto significa chiaro di luna, deriva da questa cultura.

L’entrata a X Factor

Per i ragazzi la musica era diventata la priorità assoluta, non uscivano più con gli amici per passare pomeriggi interi a fare le prove. Tanti sacrifici che hanno portato però grandi risultati nel 2017, quando, grazie alla fiducia di Manuel Agnelli, sono entrati a X Factor cantando la cover di Beggin di Frank Valli e i Four Season. Quell’anno la band arrivò seconda al talent dopo Lorenzo Licitra, una mancata vittoria che però li ha lanciati forse più di una effettiva. L’anno successivo hanno infatti pubblicato il loro primo album Il ballo della vita e singoli ormai iconici come Torna a casa.

I Maneskin all'Eurovision Song Contest (Getty Images)

Sanremo, l’Eurovision e i tour mondiali

Era il 2021 quando i Maneskin hanno lasciato tutti a bocca aperta dal palco dell’Ariston. Nessuno si sarebbe aspettato che una band rock potesse vincere il Festival di Sanremo, ma il brano Zitti e buoni ha cambiato le carte in tavola sbaragliando la concorrenza. Un brano talmente iconico da raggiungere anche la vetta dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest che li ha resi celebri e amati in tutto il mondo. È proprio da questo trampolino di lancio internazionale che la band è riuscita a sfondare in tutto il mondo. I brani usciti dopo l’Eurovision I Wanna Be Your Slave e Coraline entrano subito in classifica. Nell’estate 2021 i Maneskin sbarcano in America al Tonight Show di Jimmy Fallon che annuncia la loro apertura al concerto dei Rolling Stones dello stesso anno. Nel 2022 la band vince il premio di miglior video alternativo agli MTV VMAs con I Wanna Be Your Slave e con la pubblicazione dell’album Rush! nel 2023 iniziano un tour mondiale in 27 paesi e 4 continenti che ottiene un grandissimo successo. Lo stesso anno la loro The Lonliest ottiene il premio di miglior video rock sempre agli MTV music awards e il gruppo riceve una candidatura ai Grammy come migliori artisti esordienti.

Il 2024 da solisti dei Maneskin

Anche quest’anno la band ha avuto un grandissimo successo con un nuovo tour mondiale, ma il 2024 è l’anno degli esperimenti solisti dei Maneskin. Victoria si è lanciata in un dj set tour che si è concluso lo scorso agosto. Nello stesso periodo è anche uscito un suo singolo con la cantante brasiliana Anitta e agli ultimi MTV VMAs si è esibita con Halsey. Un fine estate scoppiettante anche per Thomas, che è stato invitato da Patti Smith a suonare la chitarra nel suo concerto a Ostia Antica sulle note dell’iconica People have the power. Ethan si è invece recentemente lanciato verso il cinema componendo le musiche del film Ogni pensiero di Alice Ambrogi che debutterà a breve al festival Alice nella città.

Dove Cameron e Damiano David (Getty Images)

I progetti da solista di Damiano

Negli ultimi mesi, nonostante gli altri Maneskin avessero annunciato piccoli progetti solisti, a far tremare i fan è stato Damiano. Molti temevano che avrebbe deciso di lasciare la band, complice il lancio del nuovo singolo Silverlines molto enigmatico in cui parlava dell’inizio della sua nuova vita. Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa ieri sera – 6 ottobre – il cantante ha però rassicurato tutti: “I Maneskin non si sciolgono, questo è una sorta di erasmus”. Fatte le rassicurazioni dovute, Damiano ha parlato del nuovo singolo e dei suoi progetti futuri. Silverlines per lui è un nuovo inizio, la possibilità di mostrarsi sotto una luce diversa da quella dei Maneskin, un progetto importante che Damiano ha portato a termine insieme al produttore Labrinth. Ora spiega anche che nel suo futuro c’è l’amore, il cantante ha infatti dichiarato di voler andare a convivere con la fidanzata Dove Cameron.

Il futuro imprevedibile di Damiano David

Ma oltre all'amore cosa accadrà nel futuro di Damiano? Per tanti il ritorno ai Maneskin è cosa scontata visto il grande affiatamento della band che in questi anni ha ottenuto un grandissimo successo. Secondo altri, invece, il progetto solista di Silverlines è un test per capire quanto il cantante possa andare bene anche senza Maneskin, e quindi il rischio scioglimento resterebbe ancora alto. Secondo altri i Maneskin rimarranno sempre uniti, il costante fil rouge delle carriere di tutti e quattro, ma ognuno si aprirà definitivamente ad altre strade. Se Victoria si è aperta alla linea dei dj set e Ethan al mondo del cinema – anche se sempre in veste di musicista – Damiano potrebbe riservarci qualsiasi sorpresa. Dopo i primi post Instagram per annunciare il nuovo singolo, molti avevano scommesso sull'uscita di un documentario sul cantante piuttosto che su una canzone. Effettivamente i video indizi postati da David ricordavano più il trailer di un film che un video musicale. Tra la fidanzata attrice e l'annuncio dell'inizio di una nuova era con Silverlines chissà se Damiano deciderà di virare su un nuovo progetto e approdare al cinema seguendo la scia di altri colleghi iconici come Lady Gaga o Harry Styles.