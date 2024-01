Cosa sappiamo del nuovo album di Mahmood, lanciato coi materassi in giro per l’Italia Mahmood ha annunciato il nuovo album Nei letti degli altri, che uscirà subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tuta Gold. L’operazione era stata lanciata con materassi a Roma, Milano e Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood (ph Attilio Cusani)

Nei giorni scorsi a Milano, Roma e Napoli erano apparsi in strada un po' di materassi che contenevano frasi come "Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena", "Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?" e "Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno" a firma Mahmood. Il cantautore due volte vincitore del Festival di Sanremo, prima da solista con Soldi (quattro volte platino) e poi in coppia con Blanco con la canzone Brividi (sette volte platino), ha annunciato così, con una campagna marketing il suo nuovo album intitolato "Nei letti degli altri" che uscirà il prossimo 16 febbraio 2024 e segue di tre anni Ghettolimpo.

Cosa sappiamo dell'album di Mahmood

Quello che sappiamo, per adesso dell'album del cantautore, prossimo Big del Festival di Sanremo con la canzone Tuta Gold, lo apprendiamo dal comunicato stampa su cui si legge: "Intimo e introspettivo, ‘Nei letti degli altri' è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani e il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita".

Il Festival di Sanremo con Tuta Gold

L'album era stato lanciato dal singolo "Cocktail d'amore", uscito lo scorso novembre e finito anche in testa alla classifica earone delle canzoni più trasmesse in radio. Così come fu per l'artwork di quel singolo, anche per l'album Mahmood si è affidato alle mani del visual artist e fotografo Frederik Heyman. L'attesa, però, per adesso è per il prossimo 6 febbraio, quando comincerà il Festival di Sanremo, che il cantautore ha intenzione di affrontare nuovamente da protagonista con la canzone Tuta Gold scritta da lui assieme a Jacopo Angelo Ettorre, coadiuvati nella composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo.

Il tour di Mahmood nel 2024

Da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’EUROPEAN TOUR, 17 date – prodotte da Friends & Partners – che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio 2024 (SOLD OUT) e il 18 maggio 2024. Ecco il calendario completo:

giovedì 4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

domenica 7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

lunedì 8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

mercoledì 10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

venerdì 12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

sabato 13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania)

lunedì 15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

martedì 16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

giovedì 18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

domenica 21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

lunedì 22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

mercoledì 8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

giovedì 9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

sabato 11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

domenica 12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

venerdì 17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

sabato 18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia)