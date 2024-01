I materassi firmati da Mahmood a Milano, Roma e Napoli: cosa c’è dietro l’iniziativa del cantante In vari angoli di Milano, Napoli e Roma sono comparsi dei materassi con delle frasi e la firma di Mahmood, alla quale si aggiunge anche la data del 22 gennaio. Si tratta di una campagna promozionale del cantante milanese che, verosimilmente, vuole annunciare l’arrivo di qualcosa di nuovo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

In alcune strade di Milano, Roma e Napoli, sono stati piazzati dei materassi con scritte delle frasi e firmati Mahmood, con in calce la data di 22/01/2024. I passanti che si sono ritrovati di fronte a questa iniziativa, si sono guardati attorno perplessi, non sapendo che stavano assistendo ad una campagna promozionale, che ha come protagonista proprio il cantante milanese e probabilmente si tratta dell'annuncio di un qualcosa che, con molta probabilità, si verificherà nella giornata di lunedì.

Le frasi sui materassi firmati da Mahmood

Sui materassi, poggiati in zone iconiche delle varie città, da Forcella al lungomare di Napoli, dal Colosseo ai Navigli, ma per ogni città ci sono tre frasi diverse. Sui materassi che posizionati nella città partenopea c'è scritto: "Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena", su quelli della Capitale, invece, si legge: "Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?" e infine la frase scelta per la città natale del cantante è questa: "Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno". È probabile che si tratti di spezzoni di canzoni del nuovo album dell'artista, la cui presentazione, potrebbe cadere proprio nel giorno segnato a piè di ogni dedica, oppure quella di lunedì 22 gennaio è una data in cui Mahmood ha deciso di comunicare qualcosa ai suoi fan.

Mahmood a Sanremo 2024

Mahmood, d'altronde, si sta preparando alla prossima edizione di Sanremo, dove parteciperà portato in gara il brano Tuta Gold. Si tratta della quarta volta al Festival della canzone italiana per il cantante milanese, che ha già portati a casa due vittorie, quella del 2019 con Soldi e quella del 2022 con Brividi, in coppia con Blanco. Nel frattempo già a novembre aveva dato un anticipo del suo nuovo progetto musicale con il singolo Cocktail d'amore. Ad aprile 2024 partirà il suo European Tour, con tappa finale il 17 maggio proprio a Milano.