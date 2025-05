video suggerito

Concertone 1 maggio 2025 a Roma, scaletta completa: cantanti e canzoni, orari e quando finisce La scaletta completa del Concertone 1 maggio 2025 a Roma: i cantanti e le canzoni con l’ordine di uscita e gli orari a partire dalle ore 15.00, quando andrà in onda su Rai 3. Apertura con Leo Gassmann sulle note di Bella ciao e chiusura alle 23.54 con Gabry Ponte e Tutta l’Italia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scaletta completa del Concertone 1 maggio 2025 a Roma: i cantanti e le canzoni con l'ordine di uscita, gli orari a partire dalle ore 15.00, quando l'evento verrà trasmesso in tv su Rai3 e quando finisce. Mattia Marzi su Il Messaggero svela l'apertura con Leo Gassmann sulle note di Bella ciao e la chiusura alle 23.54 con Gabry Ponte e Tutta l’Italia, canzone che andrà all'Eurovision Song Contest per rappresentare San Marino, mentre per l'Italia ci sarà Lucio Corsi.

Leo Gassmann apre il concertone 1 maggio

In Piazza San Giovanni la musica è iniziata già a partire dalle 13.30 con i vincitori del contest per emergenti 1Mnext Cordio, Dinìche e Fellow insieme a Cyrus, i Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, Save Our Souls e Vincenzo Capua.

Opening delle 13:30: i vincitori del 1Mnext

Cyrus

Cosmonauti Borghesi

Joao Ratini

SOS – Save Our Souls

I 3 vincitori del contest 1MNEXT: Cordio, Dinìche e Fellow

Scaletta del Concertone 2025: orari, cantanti e canzoni

15.17 – Leo Gassmann canta “Bella ciao”

15.23 – Orchestraccia e Mundial cantano “La santa” e “Lu porcu cu tre piedi”

15.32 – Il Mago del gelato cantano “Depistaggio”

15.44 – Giglio canta “Cammafà”15.49 – Mimì canta “Brooklyn”

15.54 – Anna and Vulkan cantano “Perido particolare” e “Comm’è”

16.02 – Anna Carol canta “Il contrario” e “È così che si fa”

16.13 – Bambole di Pezza cantano “Senza permesso” e “Superlove”

16.21 – Senhit canta “Adrenalina” e “Fiesta”

16.29 – Andrea Cerrato canta “Umani al top” e “Vite compilation”

16.40 – Pierdavide Carone canta “Di notte” e “Mi vuoi sposare”

16.46 – Ele A canta “64 barre di dopamina” e “Oro”

16.54 – Tredici Pietro canta “Verità” e “Tradirti”

17.02 – Centomilacarie canta “Non mi riconosco” e “Quasi nuda”

17.10 – Giulia Mei canta “Bandiera” e “Un tu scoddari”

17.19 – Anna Castiglia canta “U mari” e “Ghali”

17.27 – Mondo Marcio canta “Credo”, “Dentro la scatola” e “Col fuoco negli occhi”

17.39 – Dente canta “Favola” e “Senza di me”

17.46 – Federica Abbate canta “Tilt”

17.50 – Patagarri cantano “I sogni”, “Hava Niglia” e “Caravan”

17.58 – Legno e Gio Evan cantano “Affogare”, “Girotondo”, “Un’universo da fermo” e “Susy”

18.09 – Eugenio in via di Gioia cantano “Altrove”, “Infinito” e “L’ultima canzone”

18.18 – Giorgio Poi canta “Estate” e “Les jeux sont faits”

18.26 – Gaia canta “Chiamo io chiami tu”, “Fumo blu” e “Addicted”

18.35 – Shablo canta “La mia parola”, “Spirito libero” (con Giorgia) e “Gelido” con Joshua e Tormento

18.44 – I Benvegnù cantano con Brunori e Ermal Meta “Oceano” e “Il mare verticale”

PAUSA TG

20.02 – Noemi, Ermal Meta e Big Mama cantano con La Municipal “Albachiara”, “Diavolo in me”, “One”, “I kissed a girl” e “Human”

20.17 – Carl Brave canta “Morto a galla”, “Flash”, “Perfect” con Sarah Toscano e “Makumba” con Noemi

20.37 – Alfa canta “Bellissima”, “Vai!” e “Il filo rosso”

20.45 – Arisa canta “Democrazia” e “Canta ancora”

20.55 – Gazzelle canta “Non sei tu”, “Tutto qui”, “Destri” e “Idem”

21.11 – Lucio Corsi canta “Freccia bianca”; “Volevo essere un duro” e “Francis Delacroix”

21.24 – Elodie canta “Black Nirvana”, “La coda del diavolo”, “Mi ami mi odi” e “Bagno a mezzanotte”

21.36 – Brunori Sas canta “La ghigliottina”, “Al di là dell’amore” e “La verità”

21.56 – Giorgia canta “Il mio giorno migliore”, “Oronero”, “Gocce di memoria”, “Tu mi porti su”, “Niente di male” e “La cura per me”

22.09 – Ghali canta “Habibi”, “Casa mia”, “Paprika”

22.21 – Fulminacci canta “Tattica, “Casomai” e “Santa Marinella”22.37 – Achille Lauro canta “Incoscienti giovani”, “Amor” e “Amore disperato”

22.49 – Joan Thiele canta “Veleno” e “Eco”23.03 – Franco126 canta “Brioschi”, “Ieri l’altro” e “Nottetempo”

23.14 – Serena Brancale canta “La zia”, “Stu caffè” e “Anema e core”

23.22 – Luché canta “Autostima”; “La notte di San Lorenzo” e “Non abbiamo età”

23.33 – Rocco Hunt canta “Ragazzo di giù”, “Mille vote ancora”, “Cosa ti amo a fare” e “Nu juorno buono”

23.41 – The Kolors cantano “Tu con chi fai l’amore”, “Un ragazzo una ragazza” e “Italodisco

23.54 – Gabry Ponte canta “Tutta l’Italia”, “Blu” e “Thunder”