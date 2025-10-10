Concerto Gorillaz a Trieste il 25 luglio 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

È aperta la vendita dei biglietti per il concerto dei Gorillaz in Italia, esattamente il 25 luglio 2026 in Piazza Unità D’Italia a Trieste: Ecco come e dove acquistare i biglietti.

Gorillaz,2025

Il prossimo 25 luglio 2026, i Gorillaz arrivano in Italia, a Trieste, per la seconda data nel 2026, dopo la prima apparizione che avverrà un mese prima alla Prima Estate Festival, al Lido di Camaiore. La data che si terrà in Piazza Unità D'Italia celebrerà i 25 anni della band di Damon Albarn, con un tour intitolato The Mountain Tour, accompagnato dal nuovo progetto ufficiale del gruppo dal titolo The Mountain. La prima data sarà nel Regno Unito, alla Co-op Live di Manchester, il 20 marzo, continuando poi a Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham e Liverpool. Prima di volare a Belfast e Dublino nei primi giorni di aprile. Negli ultimi giorni di settembre è stata annunciata anche la data nel prestigioso stadio del Tottenham, una delle realtà calcistiche più importanti di Londra. Bisognerà poi attendere un mese per vederli sul palco di Trieste, dove verranno accompagnati, come in tutto il tour europeo, dalla band californiana Sparks e dal rapper argentino Trueno, vincitore anche di un Latin Grammy.

Quanto costano e come acquistare i biglietti per il concerto dei Gorillaz a Trieste

Ma andiamo a vedere come acquistare i biglietti per la data italiana dei Gorillaz a Trieste. Come riporta Ticketone, è possibile accedere all'acquisto dei biglietti dalla piattaforma, ma anche dal sito ufficiale della band. Sono anche già disponibili i prezzi per i due settori dell'area concerto, il Pit Gold e il Posto Unico. Qui i prezzi dei biglietti per il concerto dei Gorillaz.

Pit Gold: 89,70 euro + commissioni

89,70 euro + commissioni Posto Unico: 115 euro + commissioni

Il Mountain Tour dei Gorillaz

Dopo esser stati protagonisti negli scorsi mesi di una partnership con Fortnite, i Gorillaz hanno annunciato il nono album in studio che uscirà il 20 marzo 2026: si tratta di The Mountain, che conterrà anche le collaborazioni degli Sparks, di Tony Allen, degli Idels, ma anche di Johnny Marr e Paul Simonon, tra gli altri. Per i 25 anni della formazione, la band si è regalata anche un tour europeo che comincerà il prossimo 20 marzo da Manchester. Qui tutte le date pubblicate, finora, del tour europeo dei Gorillaz.