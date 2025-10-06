La Prima Estate 2026 annuncia Nick Cave, Twenty One Pilots e Gorillaz: i prezzi di biglietti e abbonamenti

La Prima estate 2026 ha annunciato i primi tre headliner Nick Cave & The Bad Seeds, i Gorillaz e i Twenty One Pilots: ecco come acquistare i biglietti e gli abbonamenti e quanto costano.

Nick Cave, i Twenty One Pilots e i Gorillaz

La Prima Estate annuncia i primi headliner dell'edizione 2026, la quinta edizione. Il festival, che si tiene al Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore (Versilia), ha svelato i primi tre nomi della sua line-up del secondo weekend di giugno (dal 26 al 28): Nick Cave & The Bad Seeds il 26 giugno, i Gorillaz, il 27 giugno e i Twenty One Pilots il 28 giugno. Per Nick Cave e i Twenty One Pilots, si tratterà dell'unica data italiana dei rispettivi tour. Il Festival, che si conferma come uno degli appuntamenti festivalieri estivi più importanti del Paese e negli anni ha ospitato nomi come quelli di Lana Del Rey, Jamiroquai, The National e Bon Iver – si svolgerà in due weekend a giugno: dal 19 al 21 e dal 26 al 28.

Come acquistare i biglietti e gli abbonamenti per La prima estate

La vendita dei biglietti per accedere al festival si articola in diverse fasi, c'è la Pre-Sale Virgin Radio riservata agli ascoltatori della radio, e sarà attiva da mercoledì 8 ottobre alle ore 12:00 fino a giovedì 9 ottobre alle ore 23:59. C'è la possibilità di acquistare gli Abbonamenti Early Bird (costa 165 euro il posto in piedi e 285 quello nel garden, sempre in piedi) che hanno una disponibilità Limitata, mentre gli abbonamenti 3 Days Pass a prezzo scontato (posto in piedi 210€ e Garden 330€) saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre fino a lunedì 13 ottobre alle ore 12:00. I biglietti per le singole giornate del weekend con i tre headliner saranno acquistabili dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre e costano 80€ posto in piedi e 120 posto in piedi nel Garden. Gli abbonamenti subiranno un cambio prezzo a partire da lunedì 13 ottobre alle ore 12. Tutti i biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili su TicketOne e Laprimaestate.it/tickets.

Le Tre Giornate Clou del Secondo Weekend

Il 26 giugno aprirà Nick Cave, affiancato dai suoi fedelissimi Bad Seeds. Considerati universalmente come una delle live band più emozionanti al mondo, Cave e soci approderanno in Toscana per ripercorrere quattro decenni di carriera leggendaria. L'esibizione includerà brani tratti dall'ultimo album "Wild God". Il giorno dopo tocca ai Gorillaz, la band virtuale, creata da Damon Albarn (Blur) e dell'artista Jamie Hewlett, che festeggia i suoi primi 25 anni di attività, tornando live in Italia dopo quattro anni. L'ultimo appuntamento, domenica 28 giugno, è con i Twenty One Pilots per l'unica data italiana del tour: il duo formato da Tyler Joseph e Josh Dun unisce rock, pop e hip-hop e può vantare anche un Grammy Award.