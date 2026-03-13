Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026, inizia oggi la vendita dei biglietti: prezzi e dove comprarli

Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026, con doppia data a Napoli il 25 e 26 settembre 2026 e tappe in tutta Italia, dopo la vittoria a Sanremo. Da oggi partono le prevendite dei biglietti.

Sal Da Vinci per il tour estivo

Sal Da Vinci ha annunciato il tour estivo, con concerti che si aggiungono ai due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli. Il cantante napoletano, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone "Per sempre sì" si trova in una condizione molto diversa da quella di un mese fa, quando era tra i Big sul palco dell'Ariston ma probabilmente non immaginava di uscirne da vincitore. In queste settimane il cantante che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest (ESC), infatti, si trova catapultato in una nuova dimensione, sollecitato da tutti, anche dalla politica che usa la sua canzone come sottofondo per il referendum, come ha fatto Fratelli d'Italia. Tra qualche mese, però, Da Vinci – il cui vero nome è Salvatore Michael Sorrentino – partirà per il tour, forte anche della sua partecipazione all'ESC che si terrà a maggio a Vienna.

Inizia oggi prevendita dei biglietti online, da mercoledì 18 aperta a tutti

Il cantante, quindi, ha annunciato il tour estivo che si chiuderà a Napoli con una doppia data e anticiperà il tour nei teatri italiani previsto da ottobre. Questa nuova serie di concerti partirà il 18 luglio dall'Arena della Regina di Cattolica , prima di attraversare l'Italia. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, prevede una prevendita che partirà in esclusiva per Ticketone per cinque giorni a partire da oggi, venerdì 13 marzo dalle ore 14. La vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti vendita autorizzati, invece, prenderà il via a partire da mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.

Tutte le date del tour estivo

Dopo la vittoria di Sanremo, Sal Da Vinci – che al momento è terzo in radio con "Per sempre sì" – aspetta di partecipare all'Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna, prima di poter tornare sui palchi italiani per incontrare il suo pubblico. "La mia è una vittoria della gente" ha detto a Fanpage appena finito il Festival, vinto davanti a Sayf e Ditonellapiaga. I concerti cominceranno a Cattolica e toccherà, tra le altre città, anche Agrigento e Roma tra le altre, fino alla doppia data all'Arena Flegrea di Napoli. Ecco il calendario degli eventi.

18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival

27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival

30 luglio – Agrigento – Live Arena

1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito)

7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena

8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi

12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival

18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma

20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

25 settembre – Napoli – Arena Flegrea

26 settembre – Napoli – Arena Flegrea