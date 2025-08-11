Che fine ha fatto Tiziano Ferro? Nove mesi di silenzio social, spunta l’ipotesi Sanremo 2026

L'ultimo post di Tiziano Ferro su Instagram risale all'11 novembre 2024 ed era un video che lo vedeva assieme a Elodie per pubblicizzare l'uscita della loro ultima canzone Feeling. Da quel momento i social del cantante sono fermi, oggi sono passati esattamente nove mesi e al massimo Ferro avrà postato qualche storia, benché sono tantissimi coloro che si stanno chiedendo come stia e dove sia, ma soprattutto perché non posta da così tanto tempo. "Tiziano dove sei? Abbiamo bisogno di te e di un nuovo tour, ci manchi", "ma che fine hai fatto? Mi sembra eccessivo questo silenzio. Tira fuori un tour per favore. Ho bisogno della tua voce, Roma aspetta te" sono solo un paio di commenti dei fan che riassumono bene, però, il loro pensiero. E intanto il suo nome è entrato tra i papabili di Sanremo 2026.

Dal divorzio a Feeling con Elodie

Il profilo Instagram di Tiziano Ferro

Sono stati anni non semplici per il cantante che nel 2023 si è separato dal marito Victor Allen con cui aveva due figli adottivi e nel 2024 ha ottenuto il divorzio. Il cantante ne parlò come di un dolore fortissimo ma nel frattempo la vita è andata avanti e il cantante ha comunque pubblicato nuova musica. Ma la separazione dal marito non è stata l'unica per il cantante che lo scorso anno ha anche effettuato un cambio importante nella propria carriera artistica, lasciando lo storico manager Fabrizio Giannini e legandosi, invece, a Paola Zukar una delle manager più importanti della musica italiana che nel suo roster ha artisti come Marracash, Fabri Fibra e Madame.

Tra i Big di Sanremo 2026?

Spesso questo silenzio è preludio di novità, anche se per adesso nulla è filtrato da parte del cantante e il silenzio continua. A febbraio ha partecipato come autore al Festival di Sanremo, firmando la canzone di Massimo Ranieri "Tra le mani un cuore", mentre poche settimane fa il suo nome è tornato perché è stato testimone di nozze, a Latina, del matrimonio tra Roberto Casalino – con cui ha scritto canzoni come "Non ti scordar mai di me", "Stai fermo lì" e "Novembre" per Giusy Ferreri – ed Emanuele Gallo. Santo Pirrotta su Vanity Fair scrive anche che il cantante potrebbe essere uno dei Big del prossimo Festival di Sanremo e Conti sarebbe al lavoro per convincerlo a partecipare per la prima volta alla gara. Per adesso, però, restano le richieste dei fan: "Ci manchi, almeno mandaci una foto o un video per sapere come stai".